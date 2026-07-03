Рафаел Леао: Стана страхотен спектакъл

Крилото на Португалия Рафаел Леао изигра един от най-силните си мачове на Световното първенство и бе в основата на успеха с 2:1 над Хърватия в сблъсъка на 1/16-финалите. Той призна, че е играл, въпреки натрупаната умора. В същото време обаче, той смята, че се е получил страхотен спектакъл.

„Имах много сложен сезон по отношение на контузии и при мач с такава интензивност това беше просто умора. Но когато отборът е в такъв дух, умората изчезва и аз играх до последната минута. Дори с умората в десния крак успях да направя асистенцията. Всички теглехме в една посока и това ни донесе победата“, каза той, добавяйки, че е имало допълнителен мотивационен фактор, който е довел националния отбор до триумфа: „Вярвахме от самото начало. Имаше един допълнителен фактор, който беше решаващ – Диого Жота, който винаги е с нас, също ни помогна.“

Относно мача: „Футболът е непредсказуем. Хърватия има много силни играчи. Ние, като Португалия, искаме да влизаме, за да печелим, ако е възможно, с много голове, но невинаги се получава така. Беше страхотен спектакъл за тези, които обичат футбола. Ако бях на стадиона, щях да се прибера доволен. Сега е време за почивка. Ще имаме много труден съперник, с играчи, които играят в най-добрите отбори. Те спечелиха европейското, уважаваме ги, но ще влезем, за да победим. Имаме играчи, които могат да направят разликата, и можем да стигнем далеч.“

Накрая, относно факта, че този мач можеше да бъде сбогуването на Кристиано Роналдо с националния отбор, той каза: „Това беше важен фактор. Искаме да дадем трофея на Кристиано, това е, което му липсва. Той винаги дава всичко от себе си.“

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Снимки: Gettyimages