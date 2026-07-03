Нови рекорди на сметката на Кристиано Роналдо

Капитанът на Португалия Кристиано Роналдо отново пренаписа историята на световния футбол в 1/16-финалния сблъсък срещу Хърватия (2:1) на Световното първенство през 2026 г. 41-годишната легенда записа нови рекорди на сметката си, след като се разписа в 61-вата минута от дузпа.

Така Роналдо се превърна в най-възрастният голмайстор в историята на елиминационните фази на световни първенства. Нападателят отбеляза на точно 41 години и 147 дни, подобрявайки досегашното върхово постижение на бившия си съотборник Пепе, който вкара на 39 години и 283 дни срещу Швейцария (6:1) през 2022 г.

At 41 years and 147 days, Cristiano Ronaldo is the oldest ever player to score in the knockout rounds at the FIFA World Cup.



His first KO round goal is a record-breaking one. 💥 https://t.co/Da78KcB0lJ — Squawka (@Squawka) July 3, 2026

Това попадение имаше и огромна сантиментална стойност за португалеца, тъй като официално сложи край на едно от най-дългогодишните му лични проклятия на международната сцена. Голът срещу хърватите бе неговият първи в кариерата, отбелязан в директни елиминации на Световно първенство. До този момент в богатата си визитка Роналдо имаше попадения в груповите фази на пет различни мондиала, но никога не бе намирал мрежата в мачовете на истината след тях, което прави тази вечер в Канада още по-специална за него.

Cristiano Ronaldo has now scored the same amount of goals at major international tournaments as Ronaldo Nazario (25).



🇵🇹 Ronaldo 🤝 Ronaldo 🇧🇷 https://t.co/ntvGJl6dzE pic.twitter.com/u5WKqJhXyr — Squawka (@Squawka) July 3, 2026

За капак, с този удар Кристиано Роналдо се превърна в първия и единствен европейски футболист в историята, който преминава границата от 25 гола на големи международни форуми (общо на Световни и Европейски първенства). Така той се изравни с бразилската легенда Роналдо Назарио – Феномена.

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Снимки: Gettyimages