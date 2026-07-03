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Нови рекорди на сметката на Кристиано Роналдо

  • 3 юли 2026 | 04:17
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Капитанът на Португалия Кристиано Роналдо отново пренаписа историята на световния футбол в 1/16-финалния сблъсък срещу Хърватия (2:1) на Световното първенство през 2026 г. 41-годишната легенда записа нови рекорди на сметката си, след като се разписа в 61-вата минута от дузпа.

Така Роналдо се превърна в най-възрастният голмайстор в историята на елиминационните фази на световни първенства. Нападателят отбеляза на точно 41 години и 147 дни, подобрявайки досегашното върхово постижение на бившия си съотборник Пепе, който вкара на 39 години и 283 дни срещу Швейцария (6:1) през 2022 г.

Това попадение имаше и огромна сантиментална стойност за португалеца, тъй като официално сложи край на едно от най-дългогодишните му лични проклятия на международната сцена. Голът срещу хърватите бе неговият първи в кариерата, отбелязан в директни елиминации на Световно първенство. До този момент в богатата си визитка Роналдо имаше попадения в груповите фази на пет различни мондиала, но никога не бе намирал мрежата в мачовете на истината след тях, което прави тази вечер в Канада още по-специална за него.

За капак, с този удар Кристиано Роналдо се превърна в първия и единствен европейски футболист в историята, който преминава границата от 25 гола на големи международни форуми (общо на Световни и Европейски първенства). Така той се изравни с бразилската легенда Роналдо Назарио – Феномена.

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Снимки: Gettyimages

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