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  3. Гонсало Рамош: Казах на съотборниците си, че ако вляза, ще вкарам

Гонсало Рамош: Казах на съотборниците си, че ако вляза, ще вкарам

  • 3 юли 2026 | 04:39
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Гонсало Рамош влезе от резервната скамейка, за да се превърне в герой. Нападателят на Милан отбеляза победния гол за Португалия за 2:1 срещу Хърватия в добавеното време.

„Труден мач. Най-важното е, че продължаваме напред и показахме силата на нашия отбор. Трябва да се фокусираме върху следващия мач.

Голът? Беше почти инстинктивен удар“, започна той пред микрофоните на Спорт ТВ.

„Знам, че обикновено се появявам в такива моменти. Обикновено вкарвам и решавам мачове. Още веднъж показах, че съм тук, за да помагам и да решавам. Има по-трудни дни, но мачовите дни са съвсем друго нещо. Има по-важни неща от това да играеш повече или по-малко. Ако не съм с моята енергия, не мога да помогна на отбора. Успях да го направя днес и си струваше. Кристиано вече ми беше казал, че ще бъда важен и ще помогна на отбора. Казах на съотборниците си в съблекалнята да не се притесняват, че ако вляза, ще вкарам. Изпълних обещаното“, завърши той.

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