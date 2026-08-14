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Атлетико обърна Марсилия в последната си контрола

  • 14 авг 2026 | 22:11
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Атлетико обърна Марсилия в последната си контрола

Отборът на Атлетико Мадрид спечели последния мач от предсезонната си подготовка, след като се наложи с 2:1 срещу френския гранд Марсилия. Олимпийците успяха да поведат с попадение на Игор Пайшао в 22-рата минута, но те допуснаха изравняване малко преди почивката в 39-ата минута, когато Адемола Лукман блесна с асистенция, а Родриго Мендоса се разписа. След почивката дойде и пълният обрат, когато около четвърт час преди края на редовното време Карлос Мартин оформи крайния резултат.

“Дюшекчиите” завършиха лятната си подготовка с две победи и две загуби, след като по-рано се наложиха над Хетафе (4:1), а нататък допуснаха поражение от английските грандове Манчестър Юнайтед (1:2) и Манчестър Сити (1:3). Мадридчани започват новия сезон в Ла Лига с домакинство на новака Малага на 19 август (сряда) от 22:00 часа българско време, като за поредна година те се класираха за Шампионската лига, където през миналата кампания стигнаха полуфиналите.

Марсилия също приключи с контролите и точно след седмица на 21 август (петък) ще изиграе първия си мач от Лига 1 за сезон 2026/2027. Там провансалци ще приемат Страсбург на Велодром. Южняците изиграха общо пет проверки и загубиха само в още една освен в тази от днешната вечер. Това стана на старта на подготовката срещу Ница (0:3). Иначе в останалите три срещи те надвиха Ним (2:1), Ал-Шахания (3:0) и Атлетик Билбао (3:1). Марсилия преживя много тежък сезон 2025/2026 и след като в началото на пролетта тимът бе в борбата за титлата, олимпийският отбор се срина и дори остана извън топ 4, което означава, че наесен ще стартира кампанията си на Стария континент с участие в основната фаза на Лига Европа.

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