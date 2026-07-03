Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Португалия
  3. Бернардо Силва: Свършихме най-важното - класирането за осминафинал

Бернардо Силва: Свършихме най-важното - класирането за осминафинал

  • 3 юли 2026 | 07:22
  • 353
  • 0

Полузащитникът на Португалия Бернардо Силва, направи критичен анализ на победата с 2:1 срещу Хърватия. Халфът отбеляза, че най-важното е постигнато – класирането за осминафиналите на Световното първенство през 2026 г., но подчерта, че отборът трябва да има повече „емоционален контрол“.

„Беше труден мач, в който, според мен, загубихме малко емоционален контрол, когато не трябваше. Имах усещането, че дори започнахме добре, направихме добри 15-20 минути. След това влязохме точно в играта, която те искаха. В крайна сметка беше добра победа, защото най-важното е свършено – класирането за осминафиналите, но останах с усещането, че разкъсахме играта твърде много“, започна анализа си полузащитникът на Реал Мадрид.

„Влязохме твърде много в това, което хърватите искаха. Загубихме малко равновесие и в крайна сметка платихме за това. След това, в част от мача, когато трябваше да рискуваме повече, го направихме по много добър начин. После отново свалихме линиите твърде много, когато не трябваше, което позволи на Хърватия да центрира и да има втори топки. Беше много емоционален мач, разбира се“, продължи той.

Бернардо Силва отбеляза, че, подобно на мача с Колумбия, отборът е загубил този контрол над емоциите. „Това е трудно състезание, ние представляваме нация, нашите приятели, нашето семейство. Футболът е игра с много емоции и страст. Загубихме малко разума, тази рационална част, която е много важна. Случи се с Колумбия, днес се случи отново и можеше да ни струва много скъпо. Не уважавахме достатъчно позициите си, особено в края на първото полувреме и в началото на второто. Когато е така, играта става по-скоро 50 на 50, когато трябваше да имаме много повече контрол и доминация. За щастие успяхме да се класираме, но трябва да подобрим това, защото имаме много силен съперник на осминафиналите“, каза номер 10, насочвайки се към дуела с Испания в следващата фаза.

Ще бъде ли мачът с испанския национален отбор по-сложен? „Ще бъде също толкова трудно, срещу един от фаворитите. Това е отбор, който, всички знаем, има много добре разработени концепции, на който е трудно да му се отнеме топката и контролът. Трябва да се опитаме да го направим, за да имаме силни шансове да продължим“, допълни той пред микрофоните на SIC.

След това той сподели, че Гонсало Рамош, авторът на победния гол, е казал, преди да влезе на терена, че ще се разпише: „Седях до него на пейката. Гонсало винаги има голяма вяра в това, което може да направи, ако влезе. Днес каза: 'не се притеснявай, ще вляза и ще вкарам гол'. И го направи.“

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Португалците с емоционален жест към Жота след победа над Хърватия

Португалците с емоционален жест към Жота след победа над Хърватия

  • 3 юли 2026 | 05:33
  • 1302
  • 3
С швейцарска прецизност "кръстоносците" подчиниха Алжир

С швейцарска прецизност "кръстоносците" подчиниха Алжир

  • 3 юли 2026 | 07:56
  • 13563
  • 14
Кристиано за бъдещето си: Няма да взимам прибързани решения

Кристиано за бъдещето си: Няма да взимам прибързани решения

  • 3 юли 2026 | 05:01
  • 2056
  • 4
Испания нямаше такава победа на Мондиал от САЩ’94

Испания нямаше такава победа на Мондиал от САЩ’94

  • 3 юли 2026 | 04:51
  • 2256
  • 0
Гонсало Рамош: Казах на съотборниците си, че ако вляза, ще вкарам

Гонсало Рамош: Казах на съотборниците си, че ако вляза, ще вкарам

  • 3 юли 2026 | 04:39
  • 1039
  • 0
Нови рекорди на сметката на Кристиано Роналдо

Нови рекорди на сметката на Кристиано Роналдо

  • 3 юли 2026 | 04:17
  • 16267
  • 15
Виж всички

Водещи Новини

Роналдо, "златна резерва" и ВАР зарадваха Португалия и огорчиха Хърватия в късна драма

Роналдо, "златна резерва" и ВАР зарадваха Португалия и огорчиха Хърватия в късна драма

  • 3 юли 2026 | 04:09
  • 73018
  • 191
Испания даде заявка за титлата с бой над Австрия

Испания даде заявка за титлата с бой над Австрия

  • 2 юли 2026 | 23:58
  • 48583
  • 165
С швейцарска прецизност "кръстоносците" подчиниха Алжир

С швейцарска прецизност "кръстоносците" подчиниха Алжир

  • 3 юли 2026 | 07:56
  • 13563
  • 14
Григор Димитров върна времето назад с паметна победа на "Уимбълдън"!

Григор Димитров върна времето назад с паметна победа на "Уимбълдън"!

  • 2 юли 2026 | 23:05
  • 77050
  • 73
Сестрата на Роналдо: Това е последният танц на Кристиано, скоро е сбогуването му

Сестрата на Роналдо: Това е последният танц на Кристиано, скоро е сбогуването му

  • 3 юли 2026 | 02:42
  • 7514
  • 19
Роналдо: Посветихме победата на Жота, очакваме битка с Испания

Роналдо: Посветихме победата на Жота, очакваме битка с Испания

  • 3 юли 2026 | 08:34
  • 423
  • 0