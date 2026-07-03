Бернардо Силва: Свършихме най-важното - класирането за осминафинал

Полузащитникът на Португалия Бернардо Силва, направи критичен анализ на победата с 2:1 срещу Хърватия. Халфът отбеляза, че най-важното е постигнато – класирането за осминафиналите на Световното първенство през 2026 г., но подчерта, че отборът трябва да има повече „емоционален контрол“.

„Беше труден мач, в който, според мен, загубихме малко емоционален контрол, когато не трябваше. Имах усещането, че дори започнахме добре, направихме добри 15-20 минути. След това влязохме точно в играта, която те искаха. В крайна сметка беше добра победа, защото най-важното е свършено – класирането за осминафиналите, но останах с усещането, че разкъсахме играта твърде много“, започна анализа си полузащитникът на Реал Мадрид.

„Влязохме твърде много в това, което хърватите искаха. Загубихме малко равновесие и в крайна сметка платихме за това. След това, в част от мача, когато трябваше да рискуваме повече, го направихме по много добър начин. После отново свалихме линиите твърде много, когато не трябваше, което позволи на Хърватия да центрира и да има втори топки. Беше много емоционален мач, разбира се“, продължи той.

Бернардо Силва отбеляза, че, подобно на мача с Колумбия, отборът е загубил този контрол над емоциите. „Това е трудно състезание, ние представляваме нация, нашите приятели, нашето семейство. Футболът е игра с много емоции и страст. Загубихме малко разума, тази рационална част, която е много важна. Случи се с Колумбия, днес се случи отново и можеше да ни струва много скъпо. Не уважавахме достатъчно позициите си, особено в края на първото полувреме и в началото на второто. Когато е така, играта става по-скоро 50 на 50, когато трябваше да имаме много повече контрол и доминация. За щастие успяхме да се класираме, но трябва да подобрим това, защото имаме много силен съперник на осминафиналите“, каза номер 10, насочвайки се към дуела с Испания в следващата фаза.

Ще бъде ли мачът с испанския национален отбор по-сложен? „Ще бъде също толкова трудно, срещу един от фаворитите. Това е отбор, който, всички знаем, има много добре разработени концепции, на който е трудно да му се отнеме топката и контролът. Трябва да се опитаме да го направим, за да имаме силни шансове да продължим“, допълни той пред микрофоните на SIC.

След това той сподели, че Гонсало Рамош, авторът на победния гол, е казал, преди да влезе на терена, че ще се разпише: „Седях до него на пейката. Гонсало винаги има голяма вяра в това, което може да направи, ако влезе. Днес каза: 'не се притеснявай, ще вляза и ще вкарам гол'. И го направи.“

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Снимки: Gettyimages