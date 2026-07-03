Кристиано за бъдещето си: Няма да взимам прибързани решения

Нападателят на Португалия Кристиано Роналдо не даде ясен отговор дали ще се откаже от националния отбор след края на Световното първенство. Той отговори, че няма да взима прибързани решения по тази тема. 41-годишният ветеран помогна на "мореплавателите" да елиминират Хърватия на 1/16-финалите, разписвайки се от дузпа.

„Беше малко странен мач. Доминирахме през първото полувреме, но през второто не беше точно така. Те вкараха и ние леко се паникьосахме. Беше луд мач, но това е Световно първенство. Трябва да е така, никой не печели лесно. Винаги ще бъде така, мач за мач, трябва да анализираме грешките си и да не ги повтаряме. Имахме моменти, в които страдахме, това е част от играта. За да спечелиш този турнир, трябва да преминеш през такива моменти“, започна Роналдо.

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След това той бе помолен да коментира думите на сестра си Катя Авейро, че ще се сбогува с националния отбор след края на Световното първенство.

„Продължавайте да подкрепяте отбора както досега и да мислим мач за мач. Бъдещето на Кристиано не е важно в момента. Ще говоря със семейството си и тогава ще реша. Вече не взимам прибързани решения. Сега е време за почивка и подготовка за следващия мач“, допълни ветеранът.

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Снимки: Gettyimages