Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Португалия
  3. Кристиано за бъдещето си: Няма да взимам прибързани решения

Кристиано за бъдещето си: Няма да взимам прибързани решения

  • 3 юли 2026 | 05:01
  • 322
  • 1

Нападателят на Португалия Кристиано Роналдо не даде ясен отговор дали ще се откаже от националния отбор след края на Световното първенство. Той отговори, че няма да взима прибързани решения по тази тема. 41-годишният ветеран помогна на "мореплавателите" да елиминират Хърватия на 1/16-финалите, разписвайки се от дузпа.

„Беше малко странен мач. Доминирахме през първото полувреме, но през второто не беше точно така. Те вкараха и ние леко се паникьосахме. Беше луд мач, но това е Световно първенство. Трябва да е така, никой не печели лесно. Винаги ще бъде така, мач за мач, трябва да анализираме грешките си и да не ги повтаряме. Имахме моменти, в които страдахме, това е част от играта. За да спечелиш този турнир, трябва да преминеш през такива моменти“, започна Роналдо.

Сестрата на Роналдо: Това е последният танц на Кристиано, скоро е сбогуването му
Сестрата на Роналдо: Това е последният танц на Кристиано, скоро е сбогуването му

След това той бе помолен да коментира думите на сестра си Катя Авейро, че ще се сбогува с националния отбор след края на Световното първенство.

„Продължавайте да подкрепяте отбора както досега и да мислим мач за мач. Бъдещето на Кристиано не е важно в момента. Ще говоря със семейството си и тогава ще реша. Вече не взимам прибързани решения. Сега е време за почивка и подготовка за следващия мач“, допълни ветеранът.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Португалците с емоционален жест към Жота след победа над Хърватия

Португалците с емоционален жест към Жота след победа над Хърватия

  • 3 юли 2026 | 05:33
  • 78
  • 0
Съставите на Швейцария и Алжир

Съставите на Швейцария и Алжир

  • 3 юли 2026 | 05:12
  • 435
  • 0
Испания нямаше такава победа на Мондиал от САЩ’94

Испания нямаше такава победа на Мондиал от САЩ’94

  • 3 юли 2026 | 04:51
  • 373
  • 0
Гонсало Рамош: Казах на съотборниците си, че ако вляза, ще вкарам

Гонсало Рамош: Казах на съотборниците си, че ако вляза, ще вкарам

  • 3 юли 2026 | 04:39
  • 240
  • 0
Нови рекорди на сметката на Кристиано Роналдо

Нови рекорди на сметката на Кристиано Роналдо

  • 3 юли 2026 | 04:17
  • 3380
  • 9
Роналдо, "златна резерва" и ВАР зарадваха Португалия и огорчиха Хърватия в късна драма

Роналдо, "златна резерва" и ВАР зарадваха Португалия и огорчиха Хърватия в късна драма

  • 3 юли 2026 | 04:09
  • 23057
  • 148
Виж всички

Водещи Новини

Роналдо, "златна резерва" и ВАР зарадваха Португалия и огорчиха Хърватия в късна драма

Роналдо, "златна резерва" и ВАР зарадваха Португалия и огорчиха Хърватия в късна драма

  • 3 юли 2026 | 04:09
  • 23057
  • 148
Григор Димитров върна времето назад с паметна победа на "Уимбълдън"!

Григор Димитров върна времето назад с паметна победа на "Уимбълдън"!

  • 2 юли 2026 | 23:05
  • 65255
  • 67
Съставите на Швейцария и Алжир

Съставите на Швейцария и Алжир

  • 3 юли 2026 | 05:12
  • 435
  • 0
Испания даде заявка за титлата с бой над Австрия

Испания даде заявка за титлата с бой над Австрия

  • 2 юли 2026 | 23:58
  • 32812
  • 163
Сестрата на Роналдо: Това е последният танц на Кристиано, скоро е сбогуването му

Сестрата на Роналдо: Това е последният танц на Кристиано, скоро е сбогуването му

  • 3 юли 2026 | 02:42
  • 2484
  • 9
Трансфер като за световно: Манчестър Сити счупи нови рекорди с английски национал

Трансфер като за световно: Манчестър Сити счупи нови рекорди с английски национал

  • 2 юли 2026 | 16:16
  • 26072
  • 28