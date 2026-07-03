Модрич: Напускаме турнира с високо вдигнати глави

Капитанът на Хърватия Лука Модрич прие тежко отпадането на своя тим от Световното първенство, но подчерта, че той и съотборниците му нямат от какво да се срамуват след представянето си срещу Португалия.

„Напускаме турнира с високо вдигнати глави заради начина, по който играхме, особено през второто полувреме. Заслужавахме повече, но днес просто не беше писано да се случи“, заяви Модрич.

Ветеранът загатна, че е останал изненадан относно някои съдийски решения, без да влиза в подробности.

„Нещата не се развиха в наша полза, а някои от ситуациите... мисля, че ако бяха в обратната посока, не знам дали щяха да бъдат отсъдени по същия начин. Но каквото – такова. Продължаваме напред, не можем да върнем времето назад“, коментира той.

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След двубоя Модрич бе попитан и за бъдещето си.

„За бъдещето ми? Сега не е моментът да говорим за това.“

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