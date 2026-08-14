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Арсенал отказа оферта на Милан за свой млад талант

  • 14 авг 2026 | 21:21
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Арсенал отказа оферта на Милан за свой млад талант

Английският шампион Арсенал е отхвърлил предложение на Милан за атакуващия халф Итън Нуанери, съобщава Матео Морето. Офертата е била за наем с опция за закупуване на стойност 40 млн. евро, но нито структурата, нито сумата са задоволили лондончани.

Все още не е ясно дали “росонерите” ще предприемат нова офанзива за 19-годишния играч, който има предложения също така от РБ Лайпциг и клубове от Премиър лийг и Турция. Младежкият национал на Англия е записал общо 51 мача с 10 гола и 2 асистенции за първия състав на родния си клуб. През пролетта той беше отдаден под наем в Марсилия, където изигра 11 мача с 2 попадения и един голов пас.

На днешната си пресконференция мениджърът на Арсенал Микел Артета обсъди бъдещето на Нуанери. “Искам той да остане в клуба. Ние обаче трябва да помислим в средносрочен и дългосрочен план, както и какво е най-добре за играча. Итън трябва да играе футбол. Ако остане тук, това ще е, защото можем да му гарантираме, че е възможно да получи тези игрови минути”, коментира той.

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Снимки: Gettyimages

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