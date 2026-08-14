Арсенал отказа оферта на Милан за свой млад талант

Английският шампион Арсенал е отхвърлил предложение на Милан за атакуващия халф Итън Нуанери, съобщава Матео Морето. Офертата е била за наем с опция за закупуване на стойност 40 млн. евро, но нито структурата, нито сумата са задоволили лондончани.

Все още не е ясно дали “росонерите” ще предприемат нова офанзива за 19-годишния играч, който има предложения също така от РБ Лайпциг и клубове от Премиър лийг и Турция. Младежкият национал на Англия е записал общо 51 мача с 10 гола и 2 асистенции за първия състав на родния си клуб. През пролетта той беше отдаден под наем в Марсилия, където изигра 11 мача с 2 попадения и един голов пас.

🚨🌕 | AC Milan's offer to Arsenal for Ethan Nwaneri was a loan + €40M option-to-buy.



Arsenal have said no for now. The player also has plenty of other proposals from the Premier League, Leipzig and Turkey.



It remains to be seen whether Milan come back with another bid, but… https://t.co/L2DWIFM79e pic.twitter.com/YQ5lnYiAsl — Milan Matters (@MilanMatters) August 14, 2026

На днешната си пресконференция мениджърът на Арсенал Микел Артета обсъди бъдещето на Нуанери. “Искам той да остане в клуба. Ние обаче трябва да помислим в средносрочен и дългосрочен план, както и какво е най-добре за играча. Итън трябва да играе футбол. Ако остане тук, това ще е, защото можем да му гарантираме, че е възможно да получи тези игрови минути”, коментира той.

🚨⚠️ Mikel Arteta on Ethan Nwaneri: “I want him to be at the club. But we have to consider in the medium, long term, what is best for the player as well”.



“Ethan needs to play football. And if he stays here, it is because we can guarantee him that he can have those minutes”. pic.twitter.com/aRNBaMLZL4 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2026

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Снимки: Gettyimages