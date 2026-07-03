Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

гледайте на живо: Швейцария - Алжир
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Успехът над Хърватия може да се окаже шампионска поличба за Португалия

Успехът над Хърватия може да се окаже шампионска поличба за Португалия

  • 3 юли 2026 | 06:31
  • 611
  • 0

Драматичната победа на Португалия с 2:1 над Хърватия в 1/16-финалите на Световното първенство през 2026 г. може да се окаже добра поличба, за "мореплавателите" Историческите факти показват, че в последните две световни първенства именно отборът, който успее да победи и елиминира коравия тим на "ватрените", след това неизменно триумфира със световната титла.

Първият случай на тази мистична традиция се роди по време на Световното първенство в Русия през 2018 г.. Тогава златното хърватско поколение направи истински фурор и достигна до епохален сблъсък за златото. На финала в Москва обаче Хърватия беше спряна от мощния тим на Франция, който спечели зрелищния двубой с 4:2. По този начин „петлите“ станаха първият отбор, превърнал победата над хърватите в трамплин към най-ценния футболен трофей на планетата.;

Четири години по-късно, на Мондиала в Катар през 2022 г., историята се повтори по абсолютно същия безапелационен начин. Хърватите отново демонстрираха желязна воля и стигнаха до полуфиналната фаза на турнира. Там обаче те се изправиха срещу устремената Аржентина на Лионел Меси, която ги съкруши с класическото 3:0. Веднага след това „албиселесте“ спечелиха инфарктния финал срещу Франция и вдигнаха златните отличия, затвърждавайки поличбата, че пътят към световния връх задължително минава през елиминирането на „ватрените“.

След като сега Кристиано Роналдо и компания подчиниха Хърватия в Торонто след инфарктна драма, португалската нация вече мечтае, че същата съдба очаква и техния любим тим. Ако тази уникална футболна традиция се запази и на американска земя, Португалия е орисана да пренапише историята си и да вдигне първата световна титла в своята летопис. Първо обаче хората на Роберто Мартинес ще трябва да се справят със следващото огромно предизвикателство по пътя им – иберийското дерби срещу Испания на 1/8-финалите.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Португалците с емоционален жест към Жота след победа над Хърватия

Португалците с емоционален жест към Жота след победа над Хърватия

  • 3 юли 2026 | 05:33
  • 746
  • 3
Швейцария 2:0 Алжир, гол на Дан Ндой (гледайте на живо)

Швейцария 2:0 Алжир, гол на Дан Ндой (гледайте на живо)

  • 3 юли 2026 | 06:00
  • 4312
  • 12
Кристиано за бъдещето си: Няма да взимам прибързани решения

Кристиано за бъдещето си: Няма да взимам прибързани решения

  • 3 юли 2026 | 05:01
  • 1115
  • 3
Испания нямаше такава победа на Мондиал от САЩ’94

Испания нямаше такава победа на Мондиал от САЩ’94

  • 3 юли 2026 | 04:51
  • 1286
  • 0
Гонсало Рамош: Казах на съотборниците си, че ако вляза, ще вкарам

Гонсало Рамош: Казах на съотборниците си, че ако вляза, ще вкарам

  • 3 юли 2026 | 04:39
  • 678
  • 0
Нови рекорди на сметката на Кристиано Роналдо

Нови рекорди на сметката на Кристиано Роналдо

  • 3 юли 2026 | 04:17
  • 9188
  • 11
Виж всички

Водещи Новини

Швейцария 2:0 Алжир, гол на Дан Ндой (гледайте на живо)

Швейцария 2:0 Алжир, гол на Дан Ндой (гледайте на живо)

  • 3 юли 2026 | 06:00
  • 4312
  • 12
Роналдо, "златна резерва" и ВАР зарадваха Португалия и огорчиха Хърватия в късна драма

Роналдо, "златна резерва" и ВАР зарадваха Португалия и огорчиха Хърватия в късна драма

  • 3 юли 2026 | 04:09
  • 49040
  • 174
Испания даде заявка за титлата с бой над Австрия

Испания даде заявка за титлата с бой над Австрия

  • 2 юли 2026 | 23:58
  • 42027
  • 163
Григор Димитров върна времето назад с паметна победа на "Уимбълдън"!

Григор Димитров върна времето назад с паметна победа на "Уимбълдън"!

  • 2 юли 2026 | 23:05
  • 71140
  • 71
Сестрата на Роналдо: Това е последният танц на Кристиано, скоро е сбогуването му

Сестрата на Роналдо: Това е последният танц на Кристиано, скоро е сбогуването му

  • 3 юли 2026 | 02:42
  • 4828
  • 18
Трансфер като за световно: Манчестър Сити счупи нови рекорди с английски национал

Трансфер като за световно: Манчестър Сити счупи нови рекорди с английски национал

  • 2 юли 2026 | 16:16
  • 28062
  • 29