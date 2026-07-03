Успехът над Хърватия може да се окаже шампионска поличба за Португалия

Драматичната победа на Португалия с 2:1 над Хърватия в 1/16-финалите на Световното първенство през 2026 г. може да се окаже добра поличба, за "мореплавателите" Историческите факти показват, че в последните две световни първенства именно отборът, който успее да победи и елиминира коравия тим на "ватрените", след това неизменно триумфира със световната титла.

Първият случай на тази мистична традиция се роди по време на Световното първенство в Русия през 2018 г.. Тогава златното хърватско поколение направи истински фурор и достигна до епохален сблъсък за златото. На финала в Москва обаче Хърватия беше спряна от мощния тим на Франция, който спечели зрелищния двубой с 4:2. По този начин „петлите“ станаха първият отбор, превърнал победата над хърватите в трамплин към най-ценния футболен трофей на планетата.;

Четири години по-късно, на Мондиала в Катар през 2022 г., историята се повтори по абсолютно същия безапелационен начин. Хърватите отново демонстрираха желязна воля и стигнаха до полуфиналната фаза на турнира. Там обаче те се изправиха срещу устремената Аржентина на Лионел Меси, която ги съкруши с класическото 3:0. Веднага след това „албиселесте“ спечелиха инфарктния финал срещу Франция и вдигнаха златните отличия, затвърждавайки поличбата, че пътят към световния връх задължително минава през елиминирането на „ватрените“.

След като сега Кристиано Роналдо и компания подчиниха Хърватия в Торонто след инфарктна драма, португалската нация вече мечтае, че същата съдба очаква и техния любим тим. Ако тази уникална футболна традиция се запази и на американска земя, Португалия е орисана да пренапише историята си и да вдигне първата световна титла в своята летопис. Първо обаче хората на Роберто Мартинес ще трябва да се справят със следващото огромно предизвикателство по пътя им – иберийското дерби срещу Испания на 1/8-финалите.

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Снимки: Gettyimages