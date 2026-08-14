Байерн обмисля продажба на акции

Германският гранд Байерн (Мюнхен) планира да продаде акции от своята професионална футболна корпорация и се очаква да получи около 250 милиона евро в замяна, съобщава вестник Munchner Merkur.

Холдинговата компания Viessmann планира да придобие 5% дял в акционерната корпорация, който баварците имат право да продават съгласно устава ѝ. Потърсен от агенция DPA, клубът отказа коментар по въпроса. Според вестник Bild обаче потенциалният купувач не е настоящият платинен партньор на Байерн - Viessmann Climate Solutions, а по-скоро Viessmann Generations Group. Нейният главен изпълнителен директор Макс Висман е член на административния консултативен съвет на клуба от началото на тази година. Попитан за разпространената информация, при представянето на новото попълнение Исмаел Сайбари, членът на Борда, отговарящ за спорта - Макс Еберл заяви, че е „доста далеч от това в момента“. Подобни преговори са отговорност на клуба-майка и президента Херберт Хайнер, добави той.

Bayern have made a groundbreaking decision for the future. The board, led by club president Herbert Hainer, has decided to sell the final 5% of the AG (public limited company) to Viessmann. The purchase price is €250 million. The heating technology company from Allendorf will… pic.twitter.com/umlDUswcUC — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) August 13, 2026

Viessmann е традиционна компания от Хесен, която много спортни фенове познават предимно чрез спонсорство, като например в биатлона, шейните или ските. Бизнесът ѝ с отоплителни технологии беше продаден през 2023 година на американската група Carrier и продължава да се нарича Viessmann Climate Solutions, която остава партньор на зимните спортове. От 2018 година компанията Viessmann си партнира и с Байерн, като допълнително разшири това сътрудничество през следващите години.

Eberl on yesterday's report that Bayern are planning to sell a 5% stake to Viessmann: "I'm not involved in that. It's a matter for the AG. But what I know from FC Bayern is that the club is always thinking about how to stay stable in this crazy footballing world. I'm sure that… pic.twitter.com/QulaiQQA1q — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) August 14, 2026

Наред с клуба като основен акционер (75%), Adidas, Audi и Allianz в момента притежават по 8,33% от FC Bayern Muenchen AG. Почетният президент Ули Хьонес заяви в подкаст в края на 2025 година, че клубът има право да продаде максимум 30% от акционерното дружество, без да включва членовете.

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Снимки: Imago