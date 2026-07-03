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  3. Кристиано Роналдо промени завинаги историята на португалския футбол

Кристиано Роналдо промени завинаги историята на португалския футбол

  • 3 юли 2026 | 05:59
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В миналото националният отбор на Португалия беше считан просто за един от многото „обещаващи“ състави на европейската сцена. Тимът влизаше във всеки голям турнир с надежди за нещо значимо, но редовно се проваляше в решителните моменти. Достигането до международен финал за португалците беше изключителна рядкост – нещо, което изглеждаше като почти недостижима мечта за феновете в страната. Всичко това обаче започна да се променя коренно през далечната 2003 година, когато в тима дебютира младият Кристиано Роналдо.

Със своя изключителен талант, вродени лидерски качества и безпощадна за победа менталност, той постепенно укрепи и пренаписа основите на португалския футбол. Под неговото лидерство Португалия спечели първата си историческа титла от Европейско първенство през 2016 г., последвана от трофея в Лигата на нациите на УЕФА през 2019 г.

Конкретно на световни първенства също има коренна промяна в представянето на "мореплавателите" след включването на Роналдо. Преди появата на му, историята на Португалия на Мондиали беше изключително скромна и непостоянна. До 2002 г., страната успя да се класира за Мондиал едва три пъти (през 1966, 1986 и 2002 г.). След дебюта на Роналдо на Световното първенство през 2006 г. обаче ситуацията се промени коренно. С него в състава си тимът постигна рекордна серия от седем поредни класирания на световни първенства, достигайки до полуфиналите през 2006 г. и превръщайки се от периферен отбор в постоянен и незаобиколим фактор сред световния футболен елит. Сега португалцита сана 1/8-финал на настоящото Световно първенство, като продължават да мечтаят и за нещо повече.

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Снимки: Gettyimages

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