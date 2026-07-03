Роберто Мартинес: Тази победа е за Диого Жота

Роберто Мартинес, националният селекционер, направи анализ на двубоя с Хърватия, валиден за осминафиналите на Световното първенство през 2026 г. "Отборът на "петте" победи с 2:1 в инфарктен край и ще се изправи срещу Испания на осминафиналите.

— Какъв е вашият анализ на този труден мач?

— На Световното първенство сме и това е важното. Мачовете са състезателни. Първото полувреме беше много добро, бяхме по-добри и контролирахме играта отлично. Липсваше ни гол, но неутрализирахме това, което Хърватия прави много добре. Реакцията при загуба на топката, дефанзивният преход… имахме интензивност, която не сме показвали досега. Второто полувреме беше различно, играта стана по-открита и Хърватия владееше повече топката. Моментът, в който допуснахме гол, лесно дава сила на Хърватия. Но точно тогава можем да използваме ценностите на отбора. Показахме много сърце и способност да използваме различни профили. Сега трябва да се подобряваме във всеки мач. Ден е да се гордеем с нашите играчи. Мачът беше фантастичен за феновете като цяло, а за португалците беше щастлив ден и повод за гордост заради значението на мача. Почетохме Диого Жота и Андре, бащата на Рикардо Карвальо. Хърватия, последният отбор, на който Жота вкара за националния отбор. 2:1, което е номер 21 на Диого Жота. Много знаци и заслужена победа. Знаци за сила и енергия, които Диого Жота носеше в националния отбор. Фокус върху вярата и имаме отговорност към Диого Жота да продължим да показваме ценностите на отбора, които имахме. Той е нашата светлина на Световното първенство.

— Когато Кристиано излезе и влезе още един полузащитник, отборът беше разпокъсан. Чувствахте ли, че това е, от което отборът се нуждаеше?

— Важно е да използваме профилите на различните играчи, които имаме. Имаше момент, в който беше трудно да достигнем до последната третина и наказателното поле. Влизането на Гонсало Рамош, с Кристиано в наказателното поле, можеше да затрудни централните защитници. Хърватия не можеше да ги следва. След нашия гол е различно. Беше моментът да имаме още един полузащитник и да контролираме силната страна на Хърватия. Диого Коща? В първите два мача нямаше много работа. Срещу Колумбия беше подготвен, той е капитан на Порто. Израсна много по отношение на зрялостта и сме много доволни, че имаме вратар като него.

— Гонсало Рамош си извоюва титулярно място, а каква беше целта на изваждането на Роналдо?

— Първото полувреме беше най-доброто, което изиграхме на Световното първенство. Беше много добро, но липсваше гол. Второто полувреме има два мача, когато Хърватия вкарва. Използвахме играчите, които имаме, Гонсало Рамош винаги допринася. Свикнали сме да виждаме резервите да допринасят. Опитахме да рискуваме с двама нападатели, за да затрудним централните защитници на Хърватия. След това беше моментът да имаме още един полузащитник и използвахме Рубен Невеш. Затова извадихме един нападател.

— Завоюването на Лигата на нациите срещу Испания служи ли за ориентир?

— Служи. Не знам как да го формулирам, но на Световно първенство е различно да играеш срещу европейски отбор. Уважаваме Испания, но те са европейски отбор. Познаваме добре Испания и те също ни познават. Ще бъде фантастичен мач. Ще бъде европейски мач в рамките на Световното първенство. Но и двата отбора искат топката и бързо търсят вратата. Ще бъде страхотен мач. Португалия фаворит? Не. Ако гледаме мачовете от осминафиналите, Франция беше по-добра, но другите мачове се решават от детайли. Мачът с Испания ще бъде точно такъв.

— Извадихте Витиня и Бруно Фернандеш, докато Португалия губеше. Какво ви накара да го направите?

— Имаме дефинирани модели на атака. Беше добър мач за игра във вътрешността, но не успяхме. Беше моментът да използваме повече широчината и дълбочината на Рафаел Леао. Използвахме това в Лигата на нациите. Не мисля, че е нещо ново. Просто следвахме момента на играта.

— Какъв е анализът ви за отменения гол на Хърватия?

— Изпитвам голямо възхищение към Хърватия. Топките имат чип. Когато има докосване, чипът сигнализира. Няма субективно мнение, това е засада. Играчът, който вкарва, е в засада, това е ясно. Разбирам. Възхищавам се на работата на Златко Далич. На последните световни първенства той беше замесен в напрегнати ситуации до края. Имахме късмет в момента, но беше ясно.

— Това беше последният мач в Торонто. Какво мислите за атмосферата?

— Невероятно. Приемът, който получихме… За първи път бях в Канада. Поздравления за всички, които участваха в организацията. Теренът, съблекалнята, ми напомниха за Висшата лига. Жалко е, че няма повече мачове в Торонто. Всичко беше невероятно.

— Това беше последното Световно първенство за Модрич, какво ще кажете за представянето му?

— Говорим за играч, който играе като младеж. Много пъти не говорим за мисленето на играта. Всичко е за тактика, техническа и физическа част. Модрич е красив пример за това. Намира пространства, зависи от това как протича играта, прави правилния пас. Имах възможността да страдам, когато Модрич беше в Тотнъм. Моите поздравления, той вдъхнови хиляди деца.

— Португалия заслужи ли да победи Хърватия?

— Беше много оспорван мач, особено през второто полувреме. Когато един отбор е по-добър, трябва да вкара. Това беше мач, който показа качеството на Хърватия, което познаваме от много години. Те играят като клуб. Тактически са гъвкави. Бях доволен от това как неутрализирахме Хърватия през първото полувреме. Да покажем способността да допуснем гол и да обърнем резултата, само заради това, с качеството през първото полувреме, бяхме по-добри.

— С отпадането на Нидерландия, която никога не е печелила Световно първенство, Португалия остава големият фаворит, който никога не е печелил. Тази мечта не трябва ли да умира?

— Да си тук… като деца имаме тези мечти. Като селекционер, трябва да очертая този път към мечтата. Пътят е да се възстановим и да се подготвим за мача с Испания. Да уважаваме Испания. Не се смятаме за фаворити. Ние сме група със самокритика. Емоциите през второто полувреме бяха добре контролирани. Стъпка по стъпка и уважаваме Испания.

— Кристиано Роналдо изравни, какво беше усещането?

— Трябва да сме фокусирани върху това, което можем да направим, за да помогнем на играчите на терена. Вероятно първото Световно първенство беше трудно. След това се научих да управлявам емоциите. Мисля много за процеса на смените, за това, което можем да направим. Изгубих цялата си коса (смее се) по пътя, но си струваше. Позволи ми да бъда по-рационален и спокоен. Не си спомням толкова вълнуващо Световно първенство толкова рано.

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Снимки: Gettyimages