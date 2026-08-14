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Сайбари се надява да дебютира за Байерн още в събота

  • 14 авг 2026 | 21:32
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Сайбари се надява да дебютира за Байерн още в събота

Новото попълнение на Байерн (Мюнхен) Исмаел Сайбари се надява да дебютира в приятелския мач срещу РБ Лайпциг в събота, след като се възстанови от контузия.

„Първо трябва да поговоря с лекарите. Възстанових се добре, върнах се към пълноценни тренировки“, каза атакуващият халф по време на официалното си представяне. Преминаването му от ПСВ Айндховен беше финализирано по време на Световното първенство, където блесна с три гола за Мароко. Той обаче пропусна загубата на четвъртфинала от Франция поради контузия в бедрото. Сайбари призна, че любимата му позиция за игра е номер 10, но че все още не е обсъждал ролята си в отбора с треньора Венсан Компани. „Концентрирам се върху контузията си и завръщането. Определено ще говорим за това скоро“, каза той.

Досега по време на предсезонната подготовка Байерн е подписал договори с германския защитник Натаниъл Браун от Айнтрахт (Франкфурт) и Сайбари за около 50 милиона евро всеки. Освен това Байерн е прибрал около 30 милиона евро от продажба на играчи и се очакват още изходящи трансфери. Клубът все още планира да се раздели с Жоао Палиня, Саша Боей и Браян Сарагоса, които се завърнаха от престой под наем. Членът на борда по спортни въпроси Макс Еберл заяви, че Астън Вила е направил запитване към Байерн относно Палиня, но без да има конкретно споразумение. Той не даде повече подробности.

Байерн официално започва сезона в турнира за Купата на Франц Бекенбауер срещу Борусия (Дортмунд) на 22 август. Първият им мач от Бундеслигата е на 28 август срещу Щутгарт.

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