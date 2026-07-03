Сучич: Всички съдийски решения бяха в наш ущърб, Роналдо ме утеши след мача

Халфът на Хърватия Петър Сучич изрази недоволството си от съдийството в мача срещу Португалия (1:2) от 1/16-финалите на Световно първенство.

„Чувствам се съсипан. Но се гордея с нашия отбор, особено с начина, по който играхме през второто полувреме. Заслужавахме повече, поне продължения. Играхме наистина добре и създадохме много положения“, заяви Сучич.

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„Отмениха ни три гола. Бих искал някой да ми обясни някои от решенията на съдията. Имаше твърде много спорни моменти, които бяха отсъдени в наш ущърб. В крайна сметка трябва да поздравим Португалия за класирането напред“, добави той.

Хърватският полузащитник сподели и за срещата си с Кристиано Роналдо след последния съдийски сигнал: „Когато Кристиано Роналдо дойде при мен, бях леко шокиран. Той каза, че това е футболът и в него се случват всякакви неща. Похвали ме и ми каза да продължа напред, а в бъдеще всичко ще се нареди.“

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Сучич коментира и отменения гол в края на мача: „Съдията каза, че Матанович е докоснал топката, което е показал чипът в нея. Не знам какво да кажа. Според мен той не я докосна и голът беше редовен. Може би трябваше да погледна по-внимателно. Смятам също, че моят гол трябваше да бъде анализиран по-добре, за да се разбере дали имаше засада.“

Относно бъдещето на Лука Модрич в националния отбор, Сучич каза: „Не сме обсъждали бъдещето на Лука Модрич в отбора. Той е лидер, капитан, най-добрият играч – каквото и да реши, ние ще го уважим.“

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Снимки: Gettyimages