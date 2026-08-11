Игор Тиаго може да се озове в Байерн

Германският гранд Байерн (Мюнхен) проучва ситуацията около Игор Тиаго, твърди "О Глобо". Баварците се интересуват от нападателя на Брентфорд, който беше и част от състава на Бразилия на Мондиал 2026. Към момента обаче все още няма официално започнати преговори.

След раздялата с Николас Джаксън Байерн вече си осигури услугите на мароканската звезда Исмаел Сайбари, а сега обмисля и възможността да отправи оферта за Игор Тиаго. Идеята е бившият таран на Лудогорец да е резерва на Хари Кейн.

Bayern de Munique faz sondagem por Igor Thiago, atacante do Brasil na Copa do Mundo https://t.co/gfkxaTWmNe — O Globo Esportes (@OGlobo_Esportes) August 11, 2026

Игор Тиаго завърши като втори голмайстор последния сезон в Премиър лийг с 22 попадения, изоставайки единствено от Ерлинг Холанд, който отбеляза 27. Силното представяне на бразилеца с екипа на Брентфорд му спечели място в състава на Бразилия за Световното първенство, където дори беше титуляр при равенството 1:1 с Мароко в първия мач. Той обаче не се представи на ниво и повече не попадна в стартовите 11.

Сезонът в Брентфорд беше вторият най-силен в кариерата на Игор Тиаго, който преди това записа 29 гола и 6 асистенции за белгийския Брюж през сезон 2023/24. Именно това представяне накара английския клуб да инвестира 30 млн. паунда, за да го привлече в редиците си. 25-годишният бразилец има договор с "пчеличките" до 2031 г.

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Снимки: Imago