Скандали в Чехия причинили големия провал на Световното, селекционерът се скарал с легенда

Скандали са предопределили ранното отпадане на чешкия национален отбор по футбол на Световното първенство, пишат медиите в страната. Имало е футболисти, които отказват да играят заради несъгласие с избраната от треньора тактика. Самият селекционер Мирослал Кубек пък се е скарал с тийм-мениджъра Павел Недвед, а след завръщането на отбора в Прага си е подал оставка. Чехите бяха сочени като потенциален участник във фазата на елиминациите, но в завръщането си на Мондиал за първи път от 2006-а година насам взеха само точка в група А и приключиха последни.

Двама от най-качествените футболисти на страната – Патрик Шик и Томаш Холеш пък обявиха края на участието си в представителния тим.

„Настроението в чешкия отбор не беше добро. Чехия спечели само една точка в групата и не се класира за елиминационната фаза. Отборът беше критикуван не само за резултатите си, но и за представянето си, като треньорът Мирослав Коубек, според експерти, не успя да сплоти отбора и да създаде нужната химия. И за да стане още по-лошо Патрик Шик и Томаш Холеш обявиха, че прекратяват кариерата си в националния отбор. Споменатият Коубек също напеска поста си“, пише сайтът sport24.pluska.sk.

„Един от играчите, не искам да му казвам името, ми потвърди след пристигането си, че нещата не са били добре при Коубек“, каза бившият национал Ладислав Визек пред агенция ЧТК, потвърждавайки слуховете за лоши отношения и разправии. „Убеден съм, че импулсът за напускането на Коубек е дошъл от недоволни играчи. Получих информация, че настроението в отбора не е било добро. Мисля, че скоро ще разберем още детайли“.

Според Blesk.cz, ситуацията е била наистина сериозна. „Някои играчи не искаха да бъдат в състава за мача с Мексико, не искаха да излизат на терена заради тактиката, наложена им от треньора Коубек. Той се е скарал с мениджъра Недвед за това“, пише чешкият уебсайт. В крайна сметка мексиканците биха с 3:0 и продължиха напред като победители в групата и без допуснат гол.

Други медии пък се учудват, че Коубек повтаря вече преживян в националния отбор сценарий. По пътя към това Световно първенство Чехия претърпя унизително поражение от Фарьорските острови, което коства поста на Иван Хашек. Хашек също имал пререкания с играчи и това му коства поста.

Коубек дойде и класира отбора през плейофи с успех над Република Ирландия и Дания, но медиите припомниха как през сезон 2014/15 е направил Виктория (Пилзен) шампион на страната, но само три мача след началото на следващия сезон е бил принуден да напусне поста заради бунт на играчите. Сега беше назначен, защото се смята за топ-тактик в страната, но отношението към него се промени след края на Световното първенство.

„Той направи толкова много грешки, че не можа да ги преживее. След първия мач разби състава с пет смени. Не пусна Шик до последния мач. А напротив - остави Доудера, който беше най-лошият на терена, да страда до края. Видях много грешки“, коментира Визек пред агенция ЧТК.

Чехите се върнаха на Световните финали след 20 години чакане, но участието им се превърна във фиаско и въпреки малкото време за работа, двама доскорошни национали – вратарят Бадислав Майер и Роман Беднарж, приветстват решението му да се оттегли.

„От друга страна, никой не искаше да поеме чешкия национален отбор преди плейофите. А Коубек го направи и го управлява така, че го заведе на финалите. Трябва да му се благодари за това“, казва Беднарж. Но така или иначе, футболната централа на страната и мениджърът Павел Недвед ще трябва да избират нов наставник и това трябва да се случи бързо, защото през септември започват мачовете в турнира Лига на нациите.

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Снимки: Gettyimages