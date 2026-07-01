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  3. Футболната федерация на Еквадор подаде жалба срещу мексиканските фенове

Футболната федерация на Еквадор подаде жалба срещу мексиканските фенове

  • 1 юли 2026 | 09:14
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Футболната федерация на Еквадор подаде жалба във ФИФА, след като около 1000 шумни мексикански запалянковци се събраха и вдигаха шум през нощта пред хотела на отбора в Мексико Сити в навечерието на мача между двата тима на 1/16-финалите на световното първенство, съобщи "Ройтерс".

Местната полицията впоследствие пристигна на мястото и разпръсна феновете.

От централата на южноамериканската страна се оплакаха, че това поведение е "далеч от принципите за феърплей, равенство и единство, което световното първенство по футбол трябва да представя", като поискаха "да бъдат взети необходимите мерки за опазване на спокойствието и сигурността на играчите, треньорите и феновете".

"Вярваме, че подобни неспортсменски действия няма да помрачат футболния празник, който обединява два братски народа. Уважението, честното съревнование и феърплей - това са принципи, които имат голямо значение за световното първенство - те трябва да продължат да се спазват", се казва още в жалбата.

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