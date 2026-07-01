Бекасесе напуска Еквадор след отпадането от Мондиала

Отпадането на Еквадор от Мексико на Световното първенство през 2026 г. сложи край на престоя на Себастиан Бекасесе начело на националния отбор. Решението беше съобщено малко след загубата с 0:2, която изхвърли отбора от надпреварата.

Договорът на селекционера изтичаше с участието на Еквадор на Мондиала и след отпадането двете страни се споразумяха да не го подновяват.

В изявление след мача Бекасесе потвърди напускането си.

„Това е тъжна нощ за целия еквадорски народ. Имахме голяма илюзия, големи очаквания. Когато започнахме, имаше малко надежда, малко светлина. Дойдохме и подобрихме нещата, но не постигнахме целта да направим най-доброто си Световно първенство. Договорът ми изтичаше с Мондиала и няма да продължим“, заяви треньорът.

Въпреки разочарованието, треньорът благодари за опита.

„Нося си обич, уважение, възхищение, отдаденост към тази група от еквадорския национален отбор. Благодаря на президента за доверието, за свободата, на целия технически екип. Изградихме красиво наследство, което не е малко. Момчетата имат потенциал, не се съмнявам, че ще постигнат това, за което мечтаят, имат нещо голямо в себе си.“

Аржентинецът, на поста от август 2024 г., пристигна на Световното първенство с отбор във възход, след като си осигури второто място в южноамериканските квалификации, само зад Аржентина, и със серия от 19 мача без загуба.

Въпреки това, началото на турнира беше сложно и критиките от феновете се засилиха след загубата от Кот д'Ивоар и нулевото равенство с Кюрасао. Самият треньор вече беше допуснал възможността да напусне, ако отборът не премине груповата фаза.

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Победа с обрат над Германия все още даваше надежда на отбора, но отпадането пет дни по-късно потвърди края на пътя за треньора. В продължение на две години Себастиан Бекасесе ръководи Еквадор в 24 мача, записвайки девет победи, 12 равенства и три загуби.

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