Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Еквадор
  3. Бекасесе напуска Еквадор след отпадането от Мондиала

Бекасесе напуска Еквадор след отпадането от Мондиала

  • 1 юли 2026 | 11:20
  • 280
  • 0

Отпадането на Еквадор от Мексико на Световното първенство през 2026 г. сложи край на престоя на Себастиан Бекасесе начело на националния отбор. Решението беше съобщено малко след загубата с 0:2, която изхвърли отбора от надпреварата.

Договорът на селекционера изтичаше с участието на Еквадор на Мондиала и след отпадането двете страни се споразумяха да не го подновяват.

В изявление след мача Бекасесе потвърди напускането си.

„Това е тъжна нощ за целия еквадорски народ. Имахме голяма илюзия, големи очаквания. Когато започнахме, имаше малко надежда, малко светлина. Дойдохме и подобрихме нещата, но не постигнахме целта да направим най-доброто си Световно първенство. Договорът ми изтичаше с Мондиала и няма да продължим“, заяви треньорът.

Въпреки разочарованието, треньорът благодари за опита.

„Нося си обич, уважение, възхищение, отдаденост към тази група от еквадорския национален отбор. Благодаря на президента за доверието, за свободата, на целия технически екип. Изградихме красиво наследство, което не е малко. Момчетата имат потенциал, не се съмнявам, че ще постигнат това, за което мечтаят, имат нещо голямо в себе си.“

Аржентинецът, на поста от август 2024 г., пристигна на Световното първенство с отбор във възход, след като си осигури второто място в южноамериканските квалификации, само зад Аржентина, и със серия от 19 мача без загуба.

Въпреки това, началото на турнира беше сложно и критиките от феновете се засилиха след загубата от Кот д'Ивоар и нулевото равенство с Кюрасао. Самият треньор вече беше допуснал възможността да напусне, ако отборът не премине груповата фаза.

40 години след победата над България, Мексико отново спечели мач от елиминациите на Световно първенство
40 години след победата над България, Мексико отново спечели мач от елиминациите на Световно първенство

Победа с обрат над Германия все още даваше надежда на отбора, но отпадането пет дни по-късно потвърди края на пътя за треньора. В продължение на две години Себастиан Бекасесе ръководи Еквадор в 24 мача, записвайки девет победи, 12 равенства и три загуби.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Барса обяви официално: Кристенсен остава в клуба за още два сезона

Барса обяви официално: Кристенсен остава в клуба за още два сезона

  • 1 юли 2026 | 11:34
  • 244
  • 0
Ще се събуди ли Белгия или Сенегал отново ще промъкне напред

Ще се събуди ли Белгия или Сенегал отново ще промъкне напред

  • 1 юли 2026 | 11:33
  • 294
  • 0
Колина коментира ситуацията с отменения гол на Германия срещу Парагвай

Колина коментира ситуацията с отменения гол на Германия срещу Парагвай

  • 1 юли 2026 | 11:20
  • 1484
  • 0
Сенегал без един от най-важните си футболисти на 1/16-финалите срещу Белгия

Сенегал без един от най-важните си футболисти на 1/16-финалите срещу Белгия

  • 1 юли 2026 | 11:03
  • 407
  • 0
Деклан Райс: Англия разполага с едни от най-добрите изпълнители на дузпи в историята си

Деклан Райс: Англия разполага с едни от най-добрите изпълнители на дузпи в историята си

  • 1 юли 2026 | 10:58
  • 277
  • 1
Добри новини за Салах и Египет

Добри новини за Салах и Египет

  • 1 юли 2026 | 10:51
  • 462
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

40 години след победата над България, Мексико отново спечели мач от елиминациите на Световно първенство

40 години след победата над България, Мексико отново спечели мач от елиминациите на Световно първенство

  • 1 юли 2026 | 07:00
  • 46127
  • 32
Англия търси успех, но и ще трябва да внимава срещу една от приятните изненади ДР Конго

Англия търси успех, но и ще трябва да внимава срещу една от приятните изненади ДР Конго

  • 1 юли 2026 | 09:11
  • 2256
  • 4
ЦСКА 1948 взе капитан на шампион на участник на Световното

ЦСКА 1948 взе капитан на шампион на участник на Световното

  • 1 юли 2026 | 09:41
  • 7078
  • 14
Ще се събуди ли Белгия или Сенегал отново ще промъкне напред

Ще се събуди ли Белгия или Сенегал отново ще промъкне напред

  • 1 юли 2026 | 11:33
  • 294
  • 0
Франция с лекота мина през Швеция, Мбапе отново блести

Франция с лекота мина през Швеция, Мбапе отново блести

  • 1 юли 2026 | 01:53
  • 66897
  • 218
ЦСКА се прибра от Австрия, Янев обеща още нови попълнения

ЦСКА се прибра от Австрия, Янев обеща още нови попълнения

  • 1 юли 2026 | 01:45
  • 17704
  • 63