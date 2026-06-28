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Мондиал 2026: Йордания - Аржентина
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  3. Стив Кларк подаде оставка след отпадането на Шотландия

Стив Кларк подаде оставка след отпадането на Шотландия

  • 28 юни 2026 | 05:05
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Старши треньорът на Шотландия Стив Кларк подаде оставка, след като отборът отпадна в груповата фаза на Световното първенство в Северна Америка. От Шотландската футболна асоциация обявиха напускането му минути след победата на Хърватия над Гана, която гарантира отпадането на британците.

Играчите са били уведомени за решението вчера на базата на тима в Шарлът. Кларк подписа нов 4-годишен договор само преди месец. Шотландия започна с победа с 1:0 над Хаити участието си на Мондиал 2026. След това последваха загуби с 0:1 от Мароко и с 0:3 от Бразилия.

"Най-емоционалната част от това сбогуване е за играчите, без които нямаше да имаме спомените, които събрахме от 2019 г. до сега. Те заслужават всички похвали, които получат. За мен беше чест да им бъда треньор", сподели Кларк.

Той пое Шотландия преди седем години. Тогава тимът не бе играл на голямо първенство от Световното през 1998 г. Под неговото ръковоството отборът се класира на две европейски първенства и на Мондиал 2026. Въпреки тези постижения на трите турнира шотландците не впечатлиха, като успехът срещу Хаити бе единствената победа.

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Снимки: Imago

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