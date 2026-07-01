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Треньорът на Еквадор: Надиграха ни през първото полувреме

  • 1 юли 2026 | 08:35
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Старши треньорът на националния отбор на Еквадор Себастиан Бекасесе заяви, че тимът му е бил надигран от домакина Мексико, най-вече през първото полувреме, при поражението с 0:2 на 1/16-финалите на световното първенство по футбол.

Еквадорците допуснаха два гола до почивката, след като не бяха инкасирали толкова в нито един двубой от средата на 2024 година насам.

"Надиграха ни през първото полувреме. През второто отговорихме, но не успяхме да вкараме гол, който щеше да ни даде нова енергия", каза Бекасесе.

"Благодарен съм на играчите и на цялата страна за това пътешествие, което имахме заедно. Искам да кажа само "благодаря", добави аржентинецът.

Еквадор напуска Мондиал 2026 с една победа срещу Германия, равенство с Кюрасао и поражения от Кот д'Ивоар и Мексико.

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