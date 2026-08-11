Бодьо/Глимт пречупи Роял Юнион след ново голово шоу и драма с продължения

Норвежкият Бодьо/Глимт си осигури място в плейофите на Шампионската лига след инфарктна победа с 3:2 след продължения срещу белгийския Роял Юнион Сент-Жилоа. След като първата среща в Белгия завърши 3:3, реваншът на стадион „Аспмира“ предложи нов голов трилър. Редовното време приключи при 2:2, но червеният картон за белгийците в края му се оказа съдбоносен и скандинавците стигнаха до успеха в продълженията. Точни за домакините бяха Оле Дидрик Бломберг (52'), Йенс Петер Хауге (77') и Андреас Хелмерсен (118'), а за гостите се разписаха Гилерме Смит (63') и Мохамед Фусейни (89'). Освен головете, двата тима си размениха по една греда.

Резултатът беше открит в 52-рата минута от домакините. Патрик Берг прати дълго подаване към Йенс Петер Хауге, който намери Оле Дидрик Бломберг на ръба на наказателното поле, а той с хубав удар от дистанция остави вратаря безпомощен.

Белгийците изравниха в 63-тата минута. Гилерме Смит напредна по лявото крило, навлезе навътре към центъра и с прецизен изстрел вкара за 1:1.

В 76-ата минута Бодьо/Глимт отново поведе. Шамбер спаси първоначалния удар на Хелмерсен, но при добавката Йенс Петер Хауге беше най-съобразителен отблизо за 2:1.

Драмата стана пълна в 89-ата минута, когато Роял Юнион се добра до ново изравняване. Резервата Мохамед Фусейни нанесе страхотен, премерен удар, който прати мача в продължения.

Бодьо/Глимт показа убийствена ефективност в Белгия

Лошата новина за гостите обаче бе, че те трябваше да играят в продълженията в намален състав, след като в 95-ата минута халфът Камиел Ван де Пере закъсня с шпагат срещу Хауге, получи втори жълт картон и остави белгийците с 10 души на терена.

Бодьо/Глимт се възползва от численото си предивство и успя да стигне до успеха. Победното попадение падна в 118-ата минута на продълженията. Хайтам Алеесами центрира в наказателното поле, където Бьортуфт стреля с глава. Защитникът на гостите Сила се опита да изчисти, но прати топката право в лицето на връхлитащия Андреас Хелмерсен, откъдето тя влетя неспасяемо в мрежата за 3:2.

С този драматичен триумф норвежкият Бодьо/Глимт продължава напред към решителния плейофен кръг за влизане в същинската фаза на Шампионската лига. Там техен съперник ще бъде победителят от двойката между гръцкия Олимпиакос и нидерландския НЕК Наймеген. От друга страна, за отпадналия тим на Роял Юнион Сент-Жилоа участието в най-силния турнир приключва, белгийците се класират директно за същинската групова фаза на Лига Европа, пропускайки плейофния кръг.

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