Динамо (Загреб) нямаше проблеми и в реванша в Литва, макар и с човек по-малко

Хърватският шампион Динамо (Загреб) си осигури безпроблемно класиране за плейофната фаза на Шампионската лига след нова победа с 2:1 като гост на литовския Кауно Жалгирис. След разгромното 5:0 в първия мач, „модрите“ подходиха авторитетно в Каунас и затвориха сблъсъка с общ резултат 7:1. Попаденията за хърватите реализираха Лука Качавенда (19') и Йосип Мишич (30'), докато почетния гол за домакините вкара Габриел Дебелюх (56').

Резултатът на литовска земя беше открит в 19-ата минута, когато гостите материализираха превъзходството си. Младият полузащитник Лука Качавенда се оказа на добра позиция и с точен изстрел не остави шансове на противниковия страж, извеждайки Динамо напред за 1:0.

Само единадесет минути по-късно, в 30-ата минута, интригата в двубоя окончателно приключи. Опитният халф Йосип Мишич удвои преднината на „модрите“ след хубава офанзивна акция, покачвайки на 2:0.

В 33-тата минута обаче Динамо (Загреб) остана с десет души на терена. Вратарят Иван Филипович извърши нескопосано действие и получи директен червен картон.

Домакините от Кауно Жалгирис върнаха едно попадение в 56-ата минута на срещата. Габриел Дебелюх се възползва от добро центриране и с точен удар преодоля

Напред към решителната плейофна фаза на Шампионската лига продължава тимът на Динамо (Загреб), където техен съперник ще бъде норвежкият Викинг.

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