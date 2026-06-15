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Първи уволнен селекционер на Мондиал 2026

  • 15 юни 2026 | 15:37
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Селекционерът на националния тим на Тунис Сабри Ламуши вече е уволнен заради тежката загуби от Швеция с 1:5 тази сутрин. Това твърди репортерът на The Guardian и New York Times Ромен Молина в профила си в социалната медия X. По-рано през деня тунизийското радио Мозаик ФМ съобщи, че ръководството на федерацията са поискали спешно събрание, на което да се обсъди отстраняването на Ламуши, като на мястото му може да бъде повишен асистентът му Вахби Хазри, който е бивш футболист на английския Съндърланд. Според радиото след мача е имало и сбиване между сина на селекционера Сабри Ламуши, който е част от екипа на тима с неясна роля, и привърженик на отбора. 

Ламуши е критикуван за тактическите грешки на отбора, за липсата на визия за развитие, което се е видяло още при загубите в контролите от Австрия (0:1) и Белгия (1:5). Защитникът на Тунис Мохамед Амин Бен Хмида се извини за тежкото поражение. "Ще се опитаме да се поправим и да излезем с чест от следващия мач. Извиняваме се на публиката в Тунис. Трябва да сме по-концентрирани в бъдеще", каза футболистът на Есперанс Тунис. 

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Снимки: Imago

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