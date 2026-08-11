Бран ликува след голяма драма в Лимасол

Норвежкият Бран се класира за плейофния кръг в Лигата на конференциите след изключително драматичен реванш срещу Аполон (Лимасол). Скандинавците загубиха първата среща у дома с 0:1, но днес се наложиха с 2:1 като гост, а в продълженията осъществиха още един обрат за крайното 4:2.

Бившият нападател на Локомотив (Пловдив) Ален Ожболт, който донесе победата на Аполон преди седмица, водеше атаката на кипърския тим. Домакините бяха по-добри до почивката, но Бран успя да поведе с попадение на Кристал Мани Ингасон.

В 86-ата минута Иван Любич изравни, но в самия край на добавеното време резервата Ноа Холм вкара гол за Бран, който прати срещата в продължения.

В 92-рата минута Гаетан Вайсбек се разписа за 2:2 и този резултат класираше Аполон. Много скоро обаче Холм беше точен за втори път, а в 105-ата минута Кристиан Ериксен реши всичко в полза на Бран.

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