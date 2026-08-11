Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бран
  3. Бран ликува след голяма драма в Лимасол

Бран ликува след голяма драма в Лимасол

  • 11 авг 2026 | 22:54
  • 1259
  • 0
Бран ликува след голяма драма в Лимасол

Норвежкият Бран се класира за плейофния кръг в Лигата на конференциите след изключително драматичен реванш срещу Аполон (Лимасол). Скандинавците загубиха първата среща у дома с 0:1, но днес се наложиха с 2:1 като гост, а в продълженията осъществиха още един обрат за крайното 4:2.

Бившият нападател на Локомотив (Пловдив) Ален Ожболт, който донесе победата на Аполон преди седмица, водеше атаката на кипърския тим. Домакините бяха по-добри до почивката, но Бран успя да поведе с попадение на Кристал Мани Ингасон.

В 86-ата минута Иван Любич изравни, но в самия край на добавеното време резервата Ноа Холм вкара гол за Бран, който прати срещата в продължения.

В 92-рата минута Гаетан Вайсбек се разписа за 2:2 и този резултат класираше Аполон. Много скоро обаче Холм беше точен за втори път, а в 105-ата минута Кристиан Ериксен реши всичко в полза на Бран.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

В Германия ще продават билети за правостоящи за домакинските мачове на Бундестима след повече от 25 години

В Германия ще продават билети за правостоящи за домакинските мачове на Бундестима след повече от 25 години

  • 11 авг 2026 | 22:36
  • 1222
  • 0
Грузинският шампион продължава напред в Лига Европа

Грузинският шампион продължава напред в Лига Европа

  • 11 авг 2026 | 22:14
  • 2508
  • 0
Динамо (Загреб) нямаше проблеми и в реванша в Литва, макар и с човек по-малко

Динамо (Загреб) нямаше проблеми и в реванша в Литва, макар и с човек по-малко

  • 11 авг 2026 | 22:06
  • 833
  • 0
Игор Тиаго може да се озове в Байерн

Игор Тиаго може да се озове в Байерн

  • 11 авг 2026 | 22:02
  • 8683
  • 1
Бодьо/Глимт пречупи Роял Юнион след ново голово шоу и драма с продължения

Бодьо/Глимт пречупи Роял Юнион след ново голово шоу и драма с продължения

  • 11 авг 2026 | 21:51
  • 1417
  • 0
Леверкузен купи аржентинец от Марсилия

Леверкузен купи аржентинец от Марсилия

  • 11 авг 2026 | 21:46
  • 1082
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски успя! "Сините" елиминираха Кайрат и гледат смело към основната фаза на ШЛ

Левски успя! "Сините" елиминираха Кайрат и гледат смело към основната фаза на ШЛ

  • 11 авг 2026 | 19:58
  • 205467
  • 651
ЦСКА 1948 показа добра игра и даде голям отпор на Панатинайкос, но се сбогува с Европа

ЦСКА 1948 показа добра игра и даде голям отпор на Панатинайкос, но се сбогува с Европа

  • 11 авг 2026 | 23:35
  • 70824
  • 241
Божидар Саръбоюков спечели европейски медал!

Божидар Саръбоюков спечели европейски медал!

  • 11 авг 2026 | 23:45
  • 23949
  • 10
Последното стъпало: Ето срещу кого Левски ще се бори за влизане в Шампионската лига

Последното стъпало: Ето срещу кого Левски ще се бори за влизане в Шампионската лига

  • 11 авг 2026 | 19:59
  • 63979
  • 92
Веласкес: Постигнахме нещо брутално

Веласкес: Постигнахме нещо брутално

  • 11 авг 2026 | 20:25
  • 26135
  • 74
Десет отбора намериха място в плейофа на Шампионската лига

Десет отбора намериха място в плейофа на Шампионската лига

  • 11 авг 2026 | 23:55
  • 24427
  • 3