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  3. Хон Мюн-бо подаде оставка като селекционер на Южна Корея след провала на Световното първенство

Хон Мюн-бо подаде оставка като селекционер на Южна Корея след провала на Световното първенство

  • 28 юни 2026 | 20:38
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Хон Мюн-бо се оттегли от поста селекционер на националния отбор на Южна Корея в неделя след разочароващото ранно отпадане на тима от Световното първенство. Хон обяви своята оставка пред отбора в Мексико, след като Южна Корея завърши на трето място в група A с три точки, постигнати от една победа и две загуби. Този резултат не позволи на тима да продължи напред като един от осемте най-добри трети отбора.

57-годишният бивш капитан на Южна Корея беше подложен на сериозни критики от медии и бивши играчи заради спорни тактически решения и най-вече оставянето на капитана Сон Хюн-Мин извън стартовия състав при финалната загуба от Южна Африка. Хон беше назначен през юли 2024 г. за втори престой начело на Южна Корея с договор до Купата на Азия през 2027 г., която ще се проведе през януари в Саудитска Арабия.

Селекционерът на Южна Корея обясни решението си да остави Сон резерва
Селекционерът на Южна Корея обясни решението си да остави Сон резерва

Това е вторият случай, в който той не успява да изведе Южна Корея от груповата фаза на Световно първенство, след като същото се случи и по време на първия му период като селекционер на Мондиала в Бразилия през 2014 г.

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