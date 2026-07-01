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Хавиер Агире: Мачът в неделя е най-важният в историята на мексиканския футбол

  • 1 юли 2026 | 08:51
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Старши треньорът на националния отбор на Мексико по футбол Хавиер Агире остана впечатлен от подкрепата, която получиха неговите играчи при успеха с 2:0 над Еквадор в 1/16-финалите на Мондиал 2026.

Успехът, постигнат на пълния до краен предел стадион "Ацтека", бе първи за мексиканците в елиминационен мач от победата им над България на осминафиналите през 1986 година.

"Направихме наистина добро първо полувреме, а през второто запазихме спокойствието си. Ако съдя по атмосферата и това колко щастливи са всички, с убеденост мога да кажа, че между феновете и отбора има истински задружна връзка", каза Агире след края на мача.

Селекционерът похвали специално и 17-годишния Хилберто Мора, който започна като титуляр за Мексико и бе един от най-активните в предни позиции. Той напусна игра през второто полувреме, като бе изпратен на крака от феновете. Освен това той стана и вторият най-млад играч след бразилската легенда Пеле, който започва мач на световното първенство като титуляр.

"Жалко е, че на Мора му свърши въздухът, но той е още дете. Но е много смел. Хареса ми, че всички играчи не спряха да тичат", добави Агире.

На осминафиналите Мексико ще посрещне отново на "Ацтека" победителя от двойката между Англия и Демократична република Конго.

"Мачът в неделя е най-важният както в историята на мексиканския футбол, така и в моята кариера", заяви наставникът на Мексико.

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