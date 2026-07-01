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Стотици фенове щурмуваха фестивал преди мача Мексико - Еквадор

  • 1 юли 2026 | 13:32
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Стотици хора щурмуваха фен фестивал в северния мексикански град Монтерей преди мача от елиминационната фаза на Световното първенство по футбол между Мексико и Еквадор. Мексико победи Еквадор с 2:0 и се класира за осминафиналите на Мондиал 2026. Според информациите, полицията е използвала лютив спрей. Телевизия Telediario информира, че няколко души са ранени при сблъсъка. След като паркът Фундидора достигнал максималния си капацитет от около 100 000 души, точките за достъп били затворени, съобщи вестник El Norte и добавя: "Това накара феновете да се опитат да отворят вратите, да се катерят по огради или да ги съборят."

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В Мексико Сити стотици хиляди хора се събраха на площад Сокало и по големия булевард Пасео де ла Реформа, за да гледат мача. Феновете там също се опитаха да щурмуват фен фестивала в историческия център на града. На друго място, в град Гуадалахара, няколко запалянковци бяха задържани след безредици на фен фестивал, според телевизия Milenio.

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Снимки: Gettyimages

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