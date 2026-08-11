В Германия ще продават билети за правостоящи за домакинските мачове на Бундестима след повече от 25 години

Германия въвежда билети за места за правостоящи за домакинските мачове на мъжкия национален отбор за първи път от повече от 25 години, съобщи Футболната федерация (DFB), като първите мачове, в които те ще бъдат отново налични, са срещите от Лигата на нациите срещу Гърция и Сърбия през септември и октомври.

Федерацията посочи, че въвеждането на билети за места за правостоящи ще важи и за домакинските мачове на женския национален отбор и на отбора до 21 години, като и двата отбора са играли мачове с някои зони за правостоящи в миналото.

"Зоните за правостоящи са неразделна част от фенската култура и преживяването на стадиона в Германия", заяви в изявление президентът на DFB Бернд Нойендорф.

"Нашият диалог с феновете ни показа колко силно е желанието за зони за правостоящи по време на международни мачове. Надяваме се това да подобри още повече атмосферата на международните мачове. Освен това създаваме още една достъпна възможност за нашите фенове, защото футболът е за всички", каза още той.

Зоните за правостоящи бяха дълго време забранени в цяла Европа, преди УЕФА да позволи на някои страни през 2022 година да ги въведат отново за определени състезания. Германия има дълга традиция в зоните за правостоящи фенове, като южната трибуна на Борусия (Дортмунд), известна като "Жълтата стена", побира почти 25 000 души.

Германия е решена да зарадва феновете си, след като тази година за трети пореден път отпадна рано от Световното първенство. Бундестимът беше елиминиран от Парагвай след дузпи в 1/16-финалите. Сега германците се надяват на нов старт, след като назначиха Юрген Клоп за наследник на Юлиан Нагелсман.

На 24 септември Германия гостува на Нидерландия в Лигата на нациите, след което приема Гърция в Аугсбург и Сърбия в Мюнхен.

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Снимки: Gettyimages