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ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО: МОНДИАЛ 2026, ПРЕДИ БРАЗИЛИЯ - ЯПОНИЯ
  1. Световно първенство
  2. Чехия
  3. Още един селекционер се прости с поста си заради лошото представяне на Мондиал 2026

Още един селекционер се прости с поста си заради лошото представяне на Мондиал 2026

  • 29 юни 2026 | 19:30
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Селекционерът на Чехия Мирослав Коубек подаде оставка днес, съобщи самият той в официално изявление, потвърдено от местната футболна фесерация. Решението му идва след слабото представяне на тима на Световното първенство, което предизвика остри критики към 74-годишния специалист.

Кубек посочи като причини за отпадането на отбора „глупави грешки“ и умората от дългите пътувания. Чехите завършиха на последно място в Група "А" само с една точка, спечелена при равенството с Южна Африка, и загуби първо от Южна Корея с 1:2, а след това и с 0:3 от домакина Мексико в последния мач.

Срещите от Мондиала се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

„Медийната кампания срещу мен, изградена върху полуистини и измислици, също допринесе за решението ми“, заяви Коубек в официално изявление. „В такава атмосфера работата ми за чешкия национален отбор вече нямаше да има смисъл“, допълни той.

Кубек пое отбора след изненадваща загуба от Фарьорските острови в квалификациите и успя да го класира на Световно първенство за първи път от 2006 г. насам след успешни плейофи срещу Ейре и Дания. Ядрото на състава, включващо играчи като защитника на Улвърхамптън Ладислав Крейчи и халфа на Олимпик Лион Павел Шулц, беше съставено именно от футболистите, изнесли тези решителни мачове.

Въпреки това треньорът беше остро критикуван за прекалено защитния си подход и за решението си да остави звездата Патрик Шик на резервната скамейка в ключовия двубой срещу Мексико, загубен с 0:3. Кубек продължава поредицата от треньори, простили се с постовете си след неубедителни изяви на Мондиала. Селекционерът на Тунис Сабри Ламуши бе уволнен още по време на първенството, а Стив Кларк пък подаде оставка, след като не успя да изведе Шотландия до елиминациите.

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Снимки: Imago

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