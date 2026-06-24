Парагвай подава жалба до ФИФА срещу Джуд Белингам

Парагвайската футболна асоциация е подала официална жалба до ФИФА, с която иска наказание за английския халф Джуд Белингам, съобщи "Мирър". Жалбата произтича от инцидент по време на мача от груповата фаза между Англия и Гана на Световното първенство през 2026 г., при който английският играч покри устата си с ръка, докато говорилс противниковия нападател Джордан Аю.

Парагвай твърди за непоследователно прилагане на правилата, тъй като по-рано в същия турнир техният халф Мигел Алмирон получи директен червен картон за подобно действие в мач срещу Турция. Това правило е въведено от ФИФА преди началото на турнира след дисквалификацията на крилото на Бенфика Джанлука Престиани за обида към Винисиус Жуниор.

Белингам избегна червен картон, защото съдийската бригада не е счела действията му за конфронтация с противник. Според действащите разпоредби, директен червен картон за покриване на устата с ръка се прилага само в случаите, когато жестът се използва по време на бой или агресивна комуникация с противник.

Why wasn't Jude Bellingham sent off for this? 🤔🟥 pic.twitter.com/1Elc43Z80E — Match of the Day (@BBCMOTD) June 24, 2026

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