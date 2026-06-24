Алмирон получи наказание от един мач за червения картон

Крилото на парагвайския национален отбор Мигел Алмирон ще изтърпи наказание от един мач, след като стана първият играч, изгонен за това, че си е прикрил устата си, когато е говорил с противник на терена.

Алмирон извърши нарушението, обръщайки се към Мерт Мулдур по време на победата на Парагвай над Турция с 1:0 миналия петък, като му беше показан директен червен картон.

Дисциплинарната комисия на ФИФА потвърди санкцията във вторник, което изключва бившия футболист на Нюкасъл от последния мач от груповата фаза на Парагвай срещу Австралия в четвъртък.

Новото правило беше одобрено на конгреса на световната футболна централа през април.

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Снимки: Gettyimages