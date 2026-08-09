Клуб от МЛС се насочва към Мората след неуспеха с Лукаку

Нападателят на Комо Алваро Мората може да продължи кариерата си в клуба от Мейджър Лийг Сокър Атланта Юнайтед, съобщават Николо Скира и "Мундо Депортиво". Любопитното е, че преди това американците се бяха ориентирали към Ромелу Лукаку от Наполи, но той отказа тяхната оферта.
Мората вече не е в плановете на старши треньора на Комо Сеск Фабрегас. Освен Атланта, интерес към 33-годишния футболист има от Депортиво Ла Коруня, Хетафе и клубове от Катар, Саудитска Арабия и Мексико.
Мората премина от Милан в Комо през лятото на 2025 година. Първоначално той беше под наем, но след това клубът активира клаузата за откупуване. Бившият капитан на Испания е носил екипите още на Реал Мадрид, Ювентус, Челси, Атлетико Мадрид и Галатасарай.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages