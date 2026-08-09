Бразилски футболист едва не загина от недоглеждане след гол

Капитанът на бразилския Коритиба Жаси Мараняо преживя странен инцидент по време на мача срещу Шапекоензе, който непрекъснато се върти в социалните мрежи.

Коритиба спечели с 2:1, но основна тема на мача стана инцидент с техния капитан. В края на първото полувреме той отбеляза гол с глава и в пълна еуфория изтича да празнува с феновете. Прескочи рекламното табло, но в прилив на адреналин не видя, че веднага зад него има дупка – тоест проход, водещ към съблекалнята на гостите.

A Coritiba player scored away at Chapecoense in the Brazilian Serie A last night and jumped over the advertising board to celebrate, only to fall down a hole and injure himself… 🫣



After all that, the goal was disallowed too… 😭 pic.twitter.com/RBJriH2VkB — Football Away Days (@FBAwayDays) August 9, 2026

След като той буквално пропадна през входа, последва нов студен душ. Играчът се изправи и продължи с празненството, но щом се върна на терена, видя, че голът е отменен заради засада. В този момент го настигнаха както емоциите, така и болката от падането, затова легна на тревата, търсейки медицинска помощ.

Мараняо стисна зъби до почивката и опита да играе през второто полувреме, но още в 48-ата минута разбра, че не може и трябваше да напусне играта. Така по доста болезнен и нещастен начин завърши мач, който със сигурност ще помни до края на живота си.

Brezilya ekiplerinden Coritiba futbolcusu Maranhao, gol sevinci yaşarken soyunma odası tüneline düştü.



• Sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncunun golü de ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. pic.twitter.com/rErTNfpU9d — Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) August 9, 2026

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