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Бразилски футболист едва не загина от недоглеждане след гол

  • 9 авг 2026 | 16:02
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Бразилски футболист едва не загина от недоглеждане след гол

Капитанът на бразилския Коритиба Жаси Мараняо преживя странен инцидент по време на мача срещу Шапекоензе, който непрекъснато се върти в социалните мрежи.

Коритиба спечели с 2:1, но основна тема на мача стана инцидент с техния капитан. В края на първото полувреме той отбеляза гол с глава и в пълна еуфория изтича да празнува с феновете. Прескочи рекламното табло, но в прилив на адреналин не видя, че веднага зад него има дупка – тоест проход, водещ към съблекалнята на гостите.

След като той буквално пропадна през входа, последва нов студен душ. Играчът се изправи и продължи с празненството, но щом се върна на терена, видя, че голът е отменен заради засада. В този момент го настигнаха както емоциите, така и болката от падането, затова легна на тревата, търсейки медицинска помощ.

Мараняо стисна зъби до почивката и опита да играе през второто полувреме, но още в 48-ата минута разбра, че не може и трябваше да напусне играта. Така по доста болезнен и нещастен начин завърши мач, който със сигурност ще помни до края на живота си.

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