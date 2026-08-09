Бразилски футболист едва не загина от недоглеждане след гол

Капитанът на бразилския Коритиба Жаси Мараняо преживя странен инцидент по време на мача срещу Шапекоензе, който непрекъснато се върти в социалните мрежи.
Коритиба спечели с 2:1, но основна тема на мача стана инцидент с техния капитан. В края на първото полувреме той отбеляза гол с глава и в пълна еуфория изтича да празнува с феновете. Прескочи рекламното табло, но в прилив на адреналин не видя, че веднага зад него има дупка – тоест проход, водещ към съблекалнята на гостите.
След като той буквално пропадна през входа, последва нов студен душ. Играчът се изправи и продължи с празненството, но щом се върна на терена, видя, че голът е отменен заради засада. В този момент го настигнаха както емоциите, така и болката от падането, затова легна на тревата, търсейки медицинска помощ.
Мараняо стисна зъби до почивката и опита да играе през второто полувреме, но още в 48-ата минута разбра, че не може и трябваше да напусне играта. Така по доста болезнен и нещастен начин завърши мач, който със сигурност ще помни до края на живота си.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google