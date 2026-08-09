Втора поредна загуба за Арсенал преди сблъсъка с Манчестър Сити

Арсенал отстъпи с 2:3 от Борусия (Дортмунд) на своя стадион в третата си лятна контрола. Официално мачът беше за Купата на “Емиратс” - ежегоден трофей, който се оспорва в дома на “топчиите”. Шампионът на Премиър лийг започна силно, но имаше нещастието да допусне два гола при първите два точни изстрела на германския отбор - на Самуеле Инасио (7’) и Константинос Карецас (29’), като между тях Виктор Гьокереш удари греда. Итън Нуанери (54’) намали, но попадение на Жоан Гаду (58’) отново донесе добър аванс на Дортмунд. Гьокереш направи 2:3 от дузпа в 69-ата, но това бяха всички голове. В последните секунди удар на Габриел Мартинели спря в мрежата, но беше вдигната засада.

След края двата отбора си биха дузпи без значение за резултата, като в тях домакините спечелиха с 5:4.

Поражението е второ поредно за Арсенал след това с 1:3 от Бетис в Дъблин преди дни. Точно след седмица тимът на Микел Артета излиза срещу Манчестър Сити в мача за “Къмюнити Шийлд”, а след това на 21 август открива сезона в Премиър лийг с домакинство на Ковънтри.

Преди това на “топчиите” им остава още една проверка - срещу Комо (12 август). Иначе отборът има и една победа в летните контроли - 4:1 срещу Жирона.

За Арсенал не играха звезди като Давид Рая, Деклан Райс, Букайо Сака, Нони Мадуеке, Езе, Субименди, Мерино и новото попълнение Бруно Гимараеш, след като всички те бяха до късно на Мондиала. Юриен Тимбер и Уилям Салиба пък са контузени. В течение на двубоя срещу Борусия Артета замени целия си тим, като остави капитана Мартин Йодегор на терена само за половин час.

Взетият това лято Христос Цолис, който действаше по лявото крило, се отличи с асистенция и спечелена дузпа.

В същото време за Борусия това е трети успех от пет контроли. На 15 август “жълто-черните” приключват спарингите срещу Рома, след което на 22 август се изправят срещу Байерн (Мюнхен) в дуел за Суперкупата на Германия. Сезонът в Бундеслигата стартира седмица по-късно.

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