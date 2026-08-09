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Рашфорд се завърна в Манчестър Юнайтед

  • 9 авг 2026 | 14:53
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Рашфорд се завърна в Манчестър Юнайтед

Маркъс Рашфорд се завърна в Манчестър Юнайтед почти две години след последния си мач за клуба. 28-годишният нападател е юноша на “червените дяволи” и има 426 мача за тима. Кариерата му на “Олд Трафорд” изглеждаше приключена и той игра под наем в Астън Вила и Барселона. Каталунците обаче отказа да използват клаузата си за закупуването му, въпреки че бяха доволни от представянето на играча.

Днес Рашфорд се появи на тренировъчната база на Ман Юнайтед, за да се присъедини към предсезонната подготовка на тима. Той получи по-дълга почивка след участието си на Световното първенство през лятото. На Карингтън го посрещнаха няколко феновете на тима и той спря да ги поздрави и да се снима с тях.

Вчера Майкъл Карик потвърди, че Рашфорд ще участва в следващата част от подготовката на тима. Очаква се мениджърът да даде възможност на Маркъс да се бори за място в състава.

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Снимки: Gettyimages

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