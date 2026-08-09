Манчестър Сити загря за Арсенал с обрат срещу Атлетико

Отборът на Манчестър Сити осъществи пълен обрат, за да спечели с 3:1 контролата си с Атлетико Мадрид в южнокорейската столица Сеул.
През първото полувреме английският тим имаше превъзходство, но въпреки това испанците бяха тези, които откриха резултата. Това стана в 43-тата минута, когато 16-годишният защитник Хорхе Домингес се разписа след изпълнение на корнер.
През втората част обаче “гражданите” станаха по-опасни в нападение и това доведе до два бързи гола на Омар Мармуш, който водеше атаката в отсъствието на голмайстора Ерлинг Холанд. В 57-ата минута египтянинът изравни с удар отблизо, а Антоан Семеньо беше този, който изработи попадението. Само две минути по-късно двамата отново комбинираха и така Мармуш вкара втория си гол след нова асистенция на Семеньо.
В последната минута на редовното време резервата Раян Аит-Нури оформи крайното 3:1 с шут по земя, възползвайки се от асистенция на влезлия от пейката Дайвин Мубама.
Това беше последната лятна контрола за Сити. Следващата неделя носителят на ФА Къп ще се изправи срещу английския шампион Арсенал на “Уембли” в спор за Къмюнити шийлд. Мадридчани пък ще открият сезона в Ла Лига като гости на новака Малага на 19 август, а пет дни по-рано приключват предсезонната си подготовка с приятелска среща с Марсилия на “Велодром”.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages