Манчестър Сити загря за Арсенал с обрат срещу Атлетико

Отборът на Манчестър Сити осъществи пълен обрат, за да спечели с 3:1 контролата си с Атлетико Мадрид в южнокорейската столица Сеул.

През първото полувреме английският тим имаше превъзходство, но въпреки това испанците бяха тези, които откриха резултата. Това стана в 43-тата минута, когато 16-годишният защитник Хорхе Домингес се разписа след изпълнение на корнер.

16-year-old Jorge Domínguez grabs the opening goal as Atlético Madrid lead Manchester City 1-0 🔴⚪️



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През втората част обаче “гражданите” станаха по-опасни в нападение и това доведе до два бързи гола на Омар Мармуш, който водеше атаката в отсъствието на голмайстора Ерлинг Холанд. В 57-ата минута египтянинът изравни с удар отблизо, а Антоан Семеньо беше този, който изработи попадението. Само две минути по-късно двамата отново комбинираха и така Мармуш вкара втория си гол след нова асистенция на Семеньо.

Omar Marmoush scores twice in a couple of minutes from two brilliant Antoine Semenyo assists 🔥



Manchester City now lead Atlético Madrid 2-1 🔵



📺 Stream free on CBS Sports Golazo Network pic.twitter.com/xhwQGIKv56 — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) August 9, 2026

В последната минута на редовното време резервата Раян Аит-Нури оформи крайното 3:1 с шут по земя, възползвайки се от асистенция на влезлия от пейката Дайвин Мубама.

Rayan Aït-Nouri finishes low into the corner to seal a 3-1 win for Manchester City over Atlético Madrid 🇩🇿



📺 Stream free on CBS Sports Golazo Network pic.twitter.com/Yfpxg36WIS — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) August 9, 2026

Това беше последната лятна контрола за Сити. Следващата неделя носителят на ФА Къп ще се изправи срещу английския шампион Арсенал на “Уембли” в спор за Къмюнити шийлд. Мадридчани пък ще открият сезона в Ла Лига като гости на новака Малага на 19 август, а пет дни по-рано приключват предсезонната си подготовка с приятелска среща с Марсилия на “Велодром”.

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Снимки: Gettyimages