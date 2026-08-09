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  3. ЦСКА продаде 10 000 билета за двубоя с Макаби

ЦСКА продаде 10 000 билета за двубоя с Макаби

  • 9 авг 2026 | 11:24
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Слушай на живо: Септември (София) - ЦСКА

Бройката с продадените билети за важния мач на ЦСКА срещу Макаби (Тел Авив) се закръгли на 10 000. "Червените" спечелиха с 3:0 срещата в Батуми и са много близо до плейофа срещу ОФИ Крит за влизане в същинската фаза на Лига Европа. При краен успех срещу израелците футболистите на Христо Янев ще си гарантират място минимум в основния етап в Лига на конференциите.

Силен ЦСКА! Голяма червена вечер! Армейците сгазиха Макаби
Силен ЦСКА! Голяма червена вечер! Армейците сгазиха Макаби

От днес армейците стартират и физическата продажба на билетите, след като досега те се предлагаха само онлайн. Очаква се в четвъртък секторите "А", "В" и "Г" на Националния стадион "Васил Левски" да бъдат пълни за изключително важния мач на ЦСКА.

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