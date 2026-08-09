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Фейенорд пощади Спарта, но все пак взе градското дерби

  • 9 авг 2026 | 15:56
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Фейенорд пощади Спарта, но все пак взе градското дерби

Отборът на Фейенорд стартира новия сезон с важна победа, след като спечели с 1:0 като гост в градското дерби със Спарта (Ротердам) в първия кръг на Ередивизи. Това беше и официален дебют на Джовани ван Бронкхорст начело на нидерландския гранд.

През по-голямата част от мача именно Фейенорд доминираше, като пропусна куп голови положения, отправяйки цели 22 изстрела. Все пак тимът успя да стигне до победно попадение в 35-ата минута.  Тогава капитанът Лусиано Валенте се разписа с удар по земя след асистенция на Гивай Зехиел.

Първото домакинство на Фейенорд през новата кампания ще бъде срещу Го Ахед Ийгълс след седмица, а Спарта ще гостува на Телстар във втория кръг на първенството.

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Снимки: Gettyimages

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