Фейенорд пощади Спарта, но все пак взе градското дерби

Отборът на Фейенорд стартира новия сезон с важна победа, след като спечели с 1:0 като гост в градското дерби със Спарта (Ротердам) в първия кръг на Ередивизи. Това беше и официален дебют на Джовани ван Бронкхорст начело на нидерландския гранд.

През по-голямата част от мача именно Фейенорд доминираше, като пропусна куп голови положения, отправяйки цели 22 изстрела. Все пак тимът успя да стигне до победно попадение в 35-ата минута. Тогава капитанът Лусиано Валенте се разписа с удар по земя след асистенция на Гивай Зехиел.

Aanvoerder Luciano Valente slaat meteen toe in de Rotterdamse derby 🔥©️#spafey pic.twitter.com/F0V2dYRRIM — ESPN NL (@ESPNnl) August 9, 2026

Първото домакинство на Фейенорд през новата кампания ще бъде срещу Го Ахед Ийгълс след седмица, а Спарта ще гостува на Телстар във втория кръг на първенството.

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Снимки: Gettyimages