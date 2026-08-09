Лудогорец избухна за шест минути и отнесе Черно море на "Тича"

Лудогорец победи с 3:2 като гост Черно море в двубой от четвъртия кръг на efbet Лига. Двата тима изиграха доста интересен мач на “Тича” със ситуации и положения и пред двете врати. През първата част домакините стояха доста по-добре на терена, въпреки че владееха по-малко топката от своя опонент. Георги Лазаров даде заслужен аванс на варненци с попадение в 30-ата минута и така Черно море се оттегли с гол аванс на почивката. Лудогорец започна обаче доста вихрено второто полувреме и до 53-ата минута вече водеше с 3:1. Руан Секо се разписа на два пъти с доза късмет (48’ и 50’), а Ивайло Чочев беше точен в 53-ата минута. Николай Златев върна “моряците” в мача с гол в 84-ата минута, но варненци така и не успяха да направят нещо повече до края.

Така Лудогорец записа четвърти пореден успех в родния елит и заедно с Левски са единствените тимове, които имат само победи от старта на сезона. Кризата в Черно море пък се задълбочава все повече. За “моряците” това е трета поредна загуба, като имат само една точка до момента.

Домакините започнаха по-активно срещата и имаха няколко добри влизания в наказателното поле, които създадоха напрежение в защитата на Лудогорец. В 10-ата минута Георги Лазаров излезе сам срещу вратаря, но точно преди да нанесе удар Антон Недялков скочи на шпагат и изби топката от краката му.

Последваха минути, в които двата тима стояха равностойно на терена. В 25-ата дойде нова добра възможност. Кристиан Томов изрита силно напред, Александър Колев овладя и изведе Георги Лазаров, който се озова очи в очи с Бонман. Вратарят обаче успя да се справи с удара на нападателя, а след това беше вдигнат и флагът за засада.

В 30-ата минута по-добрата игра на Черно море даде резултат и варненци откриха резултата. Ертан Томбак проби отдясно и отправи ниско центриране към наказателното поле. Георги Лазаров засече на близката греда и вкара топката във вратата на Лудогорец - 1:0.

След попадението разградчани вдигнаха темпото и се опитаха да наложат натиск над своя опонент. До по-сериозно положение обаче така и не се стигна. В заключителните секунди на полувремето контраатака на “моряците” завърши с удар на Васил Панайотов, но Бонман успя да улови.

Второто полувреме започна по прекрасен начин за Лудогорец, който успя да изравни с доста странно попадение. Чочев изведе Руан Секо на добра позиция, а Ертан Томбак се опита да му отнеме. Топката обаче се отклони в крака на нападателя на “орлите” и се търколи във вратата на Черно море.

В 50-ата минута късметът отново се усмихна на разградчани. Натан Фернандес центрира отляво по земя и намери Текпетей. Той не успя да нанесе добър удар и кълбото стигна до Чочев. Футболист на “моряците” успя да му отнеме, но прати топката в краката на Руан Секо, който от близка дистанция вкара за 1:2.

Лудогорец определено беше набрал сериозна скорост и в 53-ата минута падна нов гол. Симеон Шишков получи отляво и центрира към наказателното поле. Там Ивайло Чочев засече с глава и матира за трети път Кристиан Томов.

След вихрените първи минути на втората част темпото на игра доста поспадна. Следващото интересно положение дойде чак в 79-ата минута. Тогава влезлият като резерва Хорхе Падийя остана очи в очи с Бонман, но не успя да преодолее вратаря на “орлите”. Секунди по-късно отново крилото на “моряците” се озова на чиста позиция, но и този път стражът на гостите хвана удара. Лудогорец отговори с неточен удар на Камара от около точката за изпълнение на дузпа.



В 84-ата минута Черно море успя да се върна в двубоя. Николай Златев получи малко зад границата на наказателното поле и с много хубав удар матира Бонман - 2:3.

Домакините се опитаха да наложат натиск във финалните минути и успя да създадат напрежение в наказателното поле на Лудогорец. Защитниците на “орлите” обаче успяха да се справят с атаките на своя опонент и запазиха аванса си.

ЧЕРНО МОРЕ 2:3 ЛУДОГОРЕЦ



1:0 Георги Лазаров (30)

1:1 Руан Секо (48)

1:2 Руан Секо (50)

1:3 Ивайло Чочев (53)

2:3 Николай Златев (84)

Стартови състави:

Черно море: 81. Кристиан Томов, 3. Живко Атанасов, 5. Лучиано Скуадроне, 11. Мохамед Аши, 13. Емануил Няголов, 19. Георги Лазаров, 20. Александър Колев, 24. Давид Телеш, 26. Жоао Витор, 50. Ертан Томбак, 71. Васил Панайотов;

Лудогорец: 39. Хендрик Бонман, 2. Йоел Андерсон, 3. Антон Недялков, 7. Алберто Салидо, 12. Руан Секо, 14. Петър Станич, 15. Едвин Куртулуш, 18. Ивайло Чочев, 26. Филип Костич, 37. Бърнард Текпетей, 42. Симеон Шишков.

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