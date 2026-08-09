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  3. Кръгът във Втора лига продължава с четири срещи

Кръгът във Втора лига продължава с четири срещи

  • 9 авг 2026 | 07:04
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Днес предстои да се изиграят нови четири мача от третия кръг на Втора лига. Най-интригуващ се очертава да бъде сблъсъкът между Вихрен и Черноморец (Бургас), a Спартак (Плевен) ще търси трети пореден успех при гостуването си на новака в групата Рилски спортист.

Спортист (Своге) и Пирин все още търсят първата си победа, а по-късният двубой от програмата противопоставя Локомотив (Горна Оряховица) и Фратрия.

Втора лига, III кръг

7 август, петък, 18:45 ч.:

Етър 1:0 Марек

1:0 Кристиян Величков (72)

Етър пречупи Марек и продължава да е безгрешен във Втора лига
Етър пречупи Марек и продължава да е безгрешен във Втора лига

9 август, неделя, 18:00 ч.:

Рилски спортист - Спартак (Плевен)

Вихрен (Сандански) - Черноморец (Бургас)

Спортист (Своге) - Пирин (Благоевград)

9 август, неделя, 20:00 ч.:

Локомотив (Горна Оряховица) - Фратрия

10 август, понеделник, 18:00 ч.:

Несебър - Добруджа

10 август, понеделник, 20:00 ч.:

Берое - Лудогорец II

11 август, вторник, 18:00 ч.:

ЦСКА II - Хебър (Пазарджик)

11 август, вторник, 20:00 ч.:

Янтра (Габрово) - Монтана

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