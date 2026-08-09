Кръгът във Втора лига продължава с четири срещи

Днес предстои да се изиграят нови четири мача от третия кръг на Втора лига. Най-интригуващ се очертава да бъде сблъсъкът между Вихрен и Черноморец (Бургас), a Спартак (Плевен) ще търси трети пореден успех при гостуването си на новака в групата Рилски спортист.
Спортист (Своге) и Пирин все още търсят първата си победа, а по-късният двубой от програмата противопоставя Локомотив (Горна Оряховица) и Фратрия.
Втора лига, III кръг
7 август, петък, 18:45 ч.:
Етър 1:0 Марек
1:0 Кристиян Величков (72)
Етър пречупи Марек и продължава да е безгрешен във Втора лига
9 август, неделя, 18:00 ч.:
Рилски спортист - Спартак (Плевен)
Вихрен (Сандански) - Черноморец (Бургас)
Спортист (Своге) - Пирин (Благоевград)
9 август, неделя, 20:00 ч.:
Локомотив (Горна Оряховица) - Фратрия
10 август, понеделник, 18:00 ч.:
10 август, понеделник, 20:00 ч.:
11 август, вторник, 18:00 ч.:
11 август, вторник, 20:00 ч.:Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google