Перес представя утре програмата си, очаква се да потвърди за Моуриньо и да отвори пътя към голяма промяна в Реал

Флорентино Перес ще представи своя проект за изборите за президент на Реал Мадрид утре от 19:00 часа (б.ред. - 20:00 часа българско време) в хотел "Meliá Castilla", съобщава "Марка". Очаква се гласуването, макар и все още неофициално потвърдено, да се проведе на 7 юни в клубната база на „белите“ във Валдебебас.

Настоящият президент на клуба, който заема поста от 2009 г. след предишен мандат между 2000 и 2006 г., ще очертае основните насоки на своя проект под мотото „Предстои да се напише още много история“. Миналата седмица кандидатурата на Перес издигна огромен банер на сграда на площад „Саградос Корасонес“ до „Бернабеу“. На него бяха изброени градовете, в които бяха спечелени седемте титли от Шампионската лига под негово ръководство – от тази в Глазгоу през 2002 г. до последната в Лондон през 2024 г.

Спортните успехи (общо 66 трофея) ще бъдат един от основните козове на Флорентино, който ръководи клуба през най-успешния период в неговата 124-годишна история. Като негатив обаче остава ехото от току-що приключилия сезон без спечелен трофей, уволнението на Чаби Алонсо и замяната му с Алваро Арбелоа, както и разкритията за сериозно напрежение в съблекалнята, чийто най-шумен израз беше инцидентът между Валверде и Чуамени.

Изборът на наследник на Арбелоа ще бъде един от ключовите елементи в кампанията на Перес, който има споразумение с Жозе Моуриньо за завръщането на португалеца в Реал Мадрид 13 години след напускането му. Очаква се името на Специалния да бъде потвърдено от Перес утре.

🚨 BREAKING: Florentino Perez's election campaign, that he'll announce tomorrow:



- He'll emphasize the success the club had under his presidency

- New coach: José Mourinho

- He won't announce any big signings, as he still considers Mbappé-Vini-Bellingham as the core of the team.… pic.twitter.com/7jeBRHbO18 — Madrid Zone (@theMadridZone) May 26, 2026

Очакват се и големи имена при трансферите, въпреки че Флорентино и неговото ръководство продължават да вярват в триото Мбапе-Винисиус-Белингам като основа на отбора. Със сигурност ще има и важни подкрепления в защита (след вече потвърдените напускания на Карвахал и Алаба) и в халфовата линия, определена от спортно-техническия щаб като основен недостатък на тима през последните два сезона.

Освен спортните аспекти, сред другите силни страни в кампанията на Флорентино ще бъдат реконструкцията на стадион „Бернабеу“ и способността му да генерира приходи (въпреки проблемите с концертите, които се очаква да бъдат решени скоро), обновяването на корпоративния модел на клуба (за което се очакват повече подробности тази сряда) и възстановената лидерска позиция на Мадрид в европейския футбол след сключването на мир с УЕФА след конфликта за Суперлигата.

Флорентино Перес с намек към Лапорта на старта на кампанията

Според изданието "Voz Populi" пък aко Флорентино Перес спечели изборите с огромна преднина, той планира веднага да пристъпи към реализирането на плановете си за продажба на дял от клуба на външни инвеститори.

При категоричен успех на сегашния президент на Реал Мадрид, той вярва, че това ще му даде пълна легитимност в очите на членовете на клуба да продаде този миноритарен дял и ще елиминира напълно както вътрешната, така и външната опозиция срещу това.

Той ще свика извънредно събрание на членовете, на което ще проведе референдум за промяна на модела на собственост на клуба. Ако спечели изборите с 80% или 90% от гласовете, той вярва, че лесно ще получи необходимите 50%+ гласа в референдума, за да промени модела на собственост на клуба.

Това би било революционно развитие за Реал Мадрид. Както е известно, клубът е изцяло собственост на своите членове, известни като „сосиос“. Проектът се ръководи от дясната ръка на Флорентино Перес Анас Лагхари, твърди още изданието.

