Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. "Не се разбират" — майката на Белингам и приятелката му подхранват спекулациите

"Не се разбират" — майката на Белингам и приятелката му подхранват спекулациите

  • 24 май 2026 | 15:25
  • 669
  • 0

Джуд Белингам отбеляза брилянтен гол от воле в 41-вата минута по време на последния мач на Реал Мадрид от сезон 2025/26 в Ла Лига срещу Атлетик Билбао в събота. „Бернабеу“ избухна, докато „лос бланкос“ спечелиха с 4:2 в емоционален двубой. Въпреки това празнуването на гола по трибуните показа нещо интересно.

Докато приятелката на Белингам Ашлин Кастро аплодираше ентусиазирано изпълнението, майка му Денис запази хладно и сериозно изражение. Братът на Джуд - Джоуб Белингам, пък се усмихваше между тях, но контрастът накара един фен да напише: „Мога да се обзаложа, че тези жени не се разбират“, коментар, който бързо стана популярен в Х.

Случката предизвика и допълнителни реакции от потребители на мрежата. Един от тях коментира: „Лицето на майката ми казва всичко, което трябва да знам за този семеен групов чат.“

Друг потребител написа: „Защо изглежда, че майка му е против връзката им, а мацката е тази, която командва цялата работа. Да, мога да кажа по израженията на лицата им.“

Още един коментира: „Не мисля, че майка му и момичето му са в добри отношения, разбира се, какви са тези изражения на лицето, хаха.“

Това не е първият път, когато феновете спекулират за напрежение между Денис и Ашлин. Подобни моменти на „поглед настрани“ станаха популярни през 2025 г., което доведе до широко разпространени мемета. Въпреки че семейството е забелязвано заедно по-спокойно и по други поводи, включително на тенис турнира “Мадрид Оупън” наскоро, наративът за неловки отношения между роднини продължава да изплува.

Следвай ни:

Още от Булевард

“Металика” забиха кавър на химна на Айнтрахт (Франкфурт)

“Металика” забиха кавър на химна на Айнтрахт (Франкфурт)

  • 23 май 2026 | 18:14
  • 1864
  • 1
Ироничен коментар осмя Кристиано Роналдо

Ироничен коментар осмя Кристиано Роналдо

  • 23 май 2026 | 17:42
  • 3757
  • 18
Везенков: Следих Евровизия, направо ги убихме

Везенков: Следих Евровизия, направо ги убихме

  • 23 май 2026 | 15:25
  • 4400
  • 2
Стилиян Петров се похвали с лична покана от принц Уилям за купона на Астън Вила

Стилиян Петров се похвали с лична покана от принц Уилям за купона на Астън Вила

  • 21 май 2026 | 14:00
  • 11045
  • 24
Организаторите на Европейското в Бирмингам събраха Божидар и Дара в клип

Организаторите на Европейското в Бирмингам събраха Божидар и Дара в клип

  • 21 май 2026 | 12:00
  • 15761
  • 8
Ямал официално представи новата си приятелка на съотборниците си от Барселона

Ямал официално представи новата си приятелка на съотборниците си от Барселона

  • 21 май 2026 | 10:07
  • 16333
  • 11
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес: Изпълнен съм с енергия и сила! Виждам, че могат да се получат хубави неща

Веласкес: Изпълнен съм с енергия и сила! Виждам, че могат да се получат хубави неща

  • 24 май 2026 | 16:15
  • 657
  • 0
Александър Димитров обяви групата на България за мачовете с Черна гора и Молдова

Александър Димитров обяви групата на България за мачовете с Черна гора и Молдова

  • 24 май 2026 | 12:59
  • 11962
  • 37
ЦСКА обяви много важна новина за основен играч

ЦСКА обяви много важна новина за основен играч

  • 24 май 2026 | 12:05
  • 25814
  • 116
Везенков и Олимпиакос протягат ръце към мечтания трофей, но на пътя им стои Реал Мадрид

Везенков и Олимпиакос протягат ръце към мечтания трофей, но на пътя им стои Реал Мадрид

  • 24 май 2026 | 07:05
  • 9545
  • 27
Историята чака Кими Антонели, но Джордж Ръсел има друга идея

Историята чака Кими Антонели, но Джордж Ръсел има друга идея

  • 24 май 2026 | 07:53
  • 11121
  • 7
Помогнаха ли на Усик?

Помогнаха ли на Усик?

  • 24 май 2026 | 08:06
  • 28886
  • 69