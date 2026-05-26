Кунг Фу - Легендата продължава! Вижте трите зверски ритника на Лудогорец - ЦСКА, които няма да бъдат забравени (видео)

  • 26 май 2026 | 14:19
Снощи Лудогорец надделя с 1:0 над ЦСКА в мач без кой знае какво значение и за двата отбора. Двубоят ще се запомни най-вече с ритника на Нахмиас в гърдите на Годой.

Това не е първа подобна ситуация в срещи между двата отбора, в която реферите допускат груба грешка. През годините е имало много съдийски аванти в полза на “зелени” или “червени”, включително и през изминалия пролетен полусезон, но нека си припомним трите кунг фу ритника, които ще останат в историята. Всички те са в Разград.

25 май 2026 г.

Нахмиас избива топката с високо вдигнат крак, а след това удря с бутоните в гърдите Годой.

Случката се разиграва при 0:0 в 62-рата минута, а реферите не отсъждат явна дузпа в полза на “червените”. В крайна сметка Лудогорец печели с 1:0 с гол на Ивайло Чочев в 94-ата минута.

4 април 2015 година

В 22-рата минута защитникът на Лудогорец Козмин Моци удря с бутоните в корема Неманя Николич при единоборство във въздуха.

Съдията подминава нарисуван червен картон за бранителя на разградчани. Мачът завършва 4:0 в полза на домакините.

11 август 2019 година

В 86-ата минута защитникът на ЦСКА Раул Албентоса удря с бутоните в главата нападателя на Лудогорец Клаудиу Кешерю.

Съдията подминава нарисувана дузпа в полза на разградчани. Срещата завършва 0:0.

