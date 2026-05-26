БФС спря правата на съдиите от Разград - може да са аут целия следващия сезон

Българският футболен съюз спря правата на Стоян Арсов и Васил Минев - първият беше главен рефер, а вторият отговорник на VAR по време на снощния мач между Лудогорец и ЦСКА в efbet Лига. В средата на второто полувреме съдийската бригада подмина нарушение срещу Леандро Годой в наказателното поле на "зелените".

Бойко Величков: Предлагам на хората във VAR да си ударят два шамара! Явно някой се страхува от ЦСКА

"Във връзка с крайно незадоволителното представяне на съдийската бригада на мача от 36 кръг между ПФК Лудогорец и ЦСКА, правата на главния съдия Стоян Арсов и ВАР рефера на срещата Васил Минев са спрени за неопределен период от време. СК ще преразгледа и евентуалното им участие в предстоящия сезон на efbet Лига. СК ще бъде безкомпромисна, при неспазване и прилагане на правилата на футболната игра", съобщиха от Бояна.