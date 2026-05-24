Реал пропуснаха пресконференцията след последния кръг

Представители на Реал Мадрид не пожелаха да разговарят с журналистите след последния мач от Ла Лига на тима при домакинството от 38-ия кръг срещу Атлетик Билбао, твърди вестник “Marca”.

Реал Мадрид сложи край на мъката във вечерта на сбогуванията

“Кралският клуб” надви баските с 4:2, като това бе емоционално наситен мач на раздели, в който последните си минути за тима изиграха Даниел Карвахал и Дейвид Алаба. За последно тимът бе воден и от Алваро Арбелоа. Килиан Мбапе пък отбеляза своя гол номер 25 и стана голмайстор на шампионата за сезон 2025/2026.

Мбапе отново е на върха в Ла Лига

Очаква се до броени дни Реал Мадрид да обяви и назначението на новия треньор Жозе Моуриньо, за когото това ще бъде втори престой при мадридчани.