Опитен корейски национал увери, че ще е готов за началото на Мондиал 2026

Полузащитникът Хван Ин-бом твърди, че ще бъде готов да играе за Южна Корея на Световното първенство в Северна Америка. 29-годишният халф, който има 71 мача и 6 гола за страната си, беше избран като част от групата с 26 футболисти на селекционера Мюн-бо Хон по-рано през месеца, въпреки че не е играл от март заради контузия.
„Мога да се включа в тренировките с остатъка от състава веднага. Няма нужда от притеснения. Усещам, че движенията ми са по-гладки с всяка изминала седмица, но все още трябва да върна остротата си, а това е нещо, което ще стане като играя“, заяви Хван, цитиран от “Ройтерс”. Кореецът, който играе за Фейенорд, е енергичен полузащитник, а способността му да играе добре и с двата крака го направи неделима част от състава на азиатската страна. Някои експерти дори намекнаха, че отсъствието му е допринесло за пораженията с 0:4 от Кот д'Ивоар и 0:1 от Австрия в приятелски мачове през март. „Не мисля, че играхме зле само защото не бях там. Имаме играчи, които винаги могат да заместят отсъстващите. Това щяха да бъдат трудни мачове, дори ако бях там“, обясни той.
Полузащитникът беше титуляр във всеки от мачовете на страната си в Катар преди четири години, когато корейците победиха Португалия в груповата фаза и успяха да се класират за осминафиналите, където отпаднаха от петкратният носител на трофея Бразилия. В тазгодишния турнир Южна Корея е в група „A“ с един от домакините - Мексико, както и Южна Африка и Чехия. „Ако можем да се обединим, както направихме предишния път, мисля, че можем да донесем много щастие на хората у дома. Имаме много талантливи играчи тук. За да се възползваме максимално от способностите си, трябва да поставим отбора на първо място и да правим жертви“, каза полузащитникът.
Корейците ще изиграят контроли в Юта срещу Тринидад и Тобаго в събота и срещу Ел Салвадор четири дни по-късно, преди да започнат участието си на Мондиал 2026 срещу Чехия в Гуадалахара на 11 юни.
