Карвахал и Алаба титуляри в последния си мач (съставите)

Реал Мадрид слага край на неуспешния си сезон с домакинство на Атлетик Билбао от последния кръг в Ла Лига. Мачът на “Бернабеу” започва в 22:00 часа.

“Кралете” със сигурност завършват втори, а баските са в средата на таблицата и също са в минорно настроение, защото така и не успяха да се класират за евротурнирите.

Срещата е прощална за временния треньор на Реал Алваро Арбелоа, както и за футболистите Даниел Карвахал и Дейвид Алаба. И двамата защитници са титуляри, като испанецът е с капитанската лента. Винисиус Жуниор няма да играе, като е получил разрешение да пропусне срещата.

Двубоят е сбогуване и за наставника на Атлетик Ернесто Валверде, който си тръгва от клуба.