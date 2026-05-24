Алаба винаги ще има къде да седне на "Бернабеу"

В 69-ата минута на мача се появи таблото с номер 4. Номерът на Дейвид Алаба. „Бернабеу“ се изправи на крака, за да изпрати футболист, който пристигна преди шест сезона и си тръгва по голям начин.

При напълно отдадени трибуни и послание „благодарим“ на видеостените, играчите на Реал Мадрид се подредиха, за да направят шпалир и да изпратят футболист, който остави следа у феновете и в съблекалнята далеч отвъд спечелените трофеи, сред които и две шампионски лиги.

Сред многото образи, които Алаба остави по време на престоя си като играч на Мадрид, има един, който е част от епиката на обратите. Това е австриецът, вдигнал стол във въздуха, след обрата срещу ПСЖ на Мбапе на осминафиналите през сезон 2021/22. Затова в сектора с най-шумните фенове се появиха бели столове в памет на онзи момент.

“Don’t you sit in our chair”



David Alaba & chair, a never ending love story. Will never forget your contribution in the 21/22 season taking over the No 4 jersey from Ramos & performing like a leader.



Happy 32nd birthday @David_Alaba , come back stronger.

Алаба се превърна за Анчелоти в ключов елемент в центъра на защитата на отбора, който спечели дубъл през сезон 2021/22. И остана такъв до декември 2023 г., когато получи тежка контузия в коляното срещу Виляреал. Това беше третата подобна тежка травма в рамките на месеци след тези на Тибо Куртоа и Едер Милитао. И въпреки това той завърши онзи сезон, празнувайки отново Ла Лига и Шампионската лига.

В деня, запазен за Карвахал — големия герой на вечерта — Алаба също получи много специално място. Мястото, което си спечели в сърцата на мадридистите, обобщава "Марка".

David Alaba levanta la silla histórica por última vez. 🥹🤍 pic.twitter.com/sHUPdNLycH — MT2 (@madrid_total2) May 23, 2026

„Много съм благодарен. Имахме много успехи, но и моменти като този, когато скъсах връзки в коляното. Въпреки това те винаги бяха с мен, в сърцето ми. Искам да кажа огромно благодаря на целия отбор, на щаба, на треньорите, на президента... и, разбира се, на моето семейство. Това беше много специално пътуване. Не мога да опиша чувствата си“, каза австриецът.

Снимки: Imago