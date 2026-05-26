Манчестър Юнайтед мечтае за Чуамени

Ръководството на Манчестър Юнайтед е твърдо решено да подобри представянето си в халфовата линия и е насочило поглед към френския национал Орелиан Чуамени. „Червените дяволи“ го смятат за идеалния заместник на бразилеца Каземиро, твърди журналистът Фабрицио Романо.

Сред основните цели, които Манчестър Юнайтед си е поставил за следващия сезон, безспорно се откроява укрепването на полузащитата. Клубът иска да подсили зона, която през изминалата кампания не показа желаното ниво и която освен от бразилеца Каземиро, може да бъде напусната и от уругваеца Мануел Угарте.

Въпреки че спортното ръководство разглежда множество кандидати, един от тях изпъква над останалите. Става дума за 26-годишния френски полузащитник Орелиен Чуамени, който със своите физически и технически качества, опит и характер е считан за абсолютно подходящ да се превърне в новия лидер в средата на терена.

Въпреки това, от „Олд Трафорд“ осъзнават, че привличането му няма да бъде лесна задача. На първо място, защото неговият клуб, Реал Мадрид, не е склонен да улесни напускането му. И на второ, защото изплащането на заплатата му би изисквало огромно усилие, което може да застраши цялостната структура на възнагражденията в клуба.

„Орелиен е играч, който в клуба се възприема като идеалния футболист: дефанзивен полузащитник, национал, елитен играч, който може да бележи и голове. Те виждат в Чуамени нов Каземиро, не само защото би дошъл от Реал Мадрид, но и по отношение на умения и лидерски качества. В Манчестър Юнайтед обожават Чуамени. Но в същото време Чуамени е наистина важен играч за Реал Мадрид в момента, вратите за негово напускане все още не са отворени, Реал Мадрид му вярва, а и заплатата на Чуамени е много, много сериозна, така че изобщо не е лесно. Но ако ме питате кой е мечтата вътрешно в клуба за позицията на дефанзивен халф на мястото на Каземиро, бих могъл да спомена Чуамени“, разкри журналистът Фабрицио Романо в своя канал в YouTube.

Снимки: Gettyimages