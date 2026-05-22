Лапорта: Перес отклонява вниманието от неуспехите на Реал Мадрид

По време на благотворителен голф турнир, организиран от Роналд Куман в полза на фондация „Йохан Кройф“, преизбраният за президент на Барселона Жоан Лапорта отговори на обвиненията, отправени от Флорентино Перес по време на известната пресконференция, на която той обяви избори в Реал Мадрид. Тогава президентът на мадридския клуб отново повдигна темата за „случая Негрейра“ и дори заяви, че са му били „откраднати“ седем титли от Ла Лига и 18 точки през настоящия сезон.

Лапорта не му остана длъжен. Той определи всичко, казано по адрес на Барса, като „лъжи“, нарече изявлението „гротескно“ и заяви, че то е било „димна завеса“, целяща да прикрие спортните провали на Реал Мадрид. „Това беше една гротескна пресконференция, пълна с лъжи по отношение на случая „Негрейра“, димна завеса и стратегия за отклоняване на вниманието след две години без спечелен трофей. Те инвестираха много, а продължават да не печелят нищо. Пуснаха вентилатора на мизерията“, започна той. „А ние от две години печелим – две титли в Ла Лига и две Суперкупи. Вече се познаваме“, завърши остро Лапорта.

Президентът на „блаугранас“ увери, че случаят „Негрейра“, който според него „изобщо не съществува“, ще приключи без последствия и че правосъдието в крайна сметка ще приеме защитната теза на Барселона. „Отношенията с Мадрид са прекъснати от момента, в който те се намесиха в случая и действаха по неподходящ начин. Той наговори ужасни неща, но всеки прави каквото си иска. Това, което не може да очаква, е да не получим реакция. Клубът проучва тези изявления.“

Лапорта отново изрази задоволство от почти приключилия сезон. „Имаме отбор, който се харесва, има голямо единство, конкурентоспособни сме и трябва да продължим да работим, за да направим необходимите корекции.“ Един от стълбовете на отбора е Ханзи Флик – избор, който по думите на Лапорта се е оказал „дори по-добър от очакваното“. „Той е много ентусиазиран и зареден, а това носи стабилност. Искахме да се получи толкова добре. Същото ни се случи и с Гуардиола навремето. Решението да го привлечем се оказа много добро. Той е честен, професионалист, работи ежедневно, следи всичко“, добави той.

Запитан за евентуален трансфер на Ерлинг Холанд, Лапорта използва опита си, за да не попадне в капана да коментира конкретни имена, но увери, че Деко вече работи по намирането на заместник на Левандовски, когото отново похвали. „Нека оставим Деко да работи. Миналата година ни трябваше вратар и дойде Жоан Гарсия, а сега Деко, след сбогуването с Роберт, трябва да намери нападател.“

Той омаловажи значението на достигането на правилото 1:1 (за харчене на всяко спечелено евро), въпреки че в клуба се надяват това да се случи в началото на юли. Лапорта даде ясно да се разбере, че няма да се „побъркват“, нито ще влизат в наддавания за играчи (като Хулиан Алварес). „Винаги е добре да си в рамките на правилото 1:1, но дори и да не си, винаги има формули, макар и по-скъпи, за да привлечем когото искаме. Винаги сме постигали своето. Но това, че сме в правилото 1:1, не означава, че ще хвърлим всичко през прозореца и ще се побъркаме. Играчите, за които говорите, са много добри, но ние сме тези, които ще поставят условията“, завърши той.